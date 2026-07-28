“Thắp lên Việt Nam” vang lên trong tháng 7 tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ca khúc " Thắp lên Việt Nam" của nhạc sĩ Lê Tự Minh được giới thiệu như một lời tri ân gửi đến những người lính đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Ca khúc được viết từ một cuộc gặp của các thương binh, bệnh binh tại TPHCM. Chứng kiến những người lính từng để lại một phần cơ thể nơi chiến trường gặp lại nhau, nhạc sĩ Lê Tự Minh xúc động viết những câu thơ đầu tiên trên điện thoại: “Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt/Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường/Muốn chạy đến bên người bạn thân thương/Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội...”.

Từ những câu thơ ấy, Thắp lên Việt Nam được hoàn thành. Ca khúc kể về những mất mát mà chiến tranh để lại qua những điều rất gần gũi. Một cái bắt tay không thể thực hiện, một bước chân không thể chạy đến bên bạn và những người lính nhận ra nhau qua giọng nói.

Nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết, ông muốn viết về những người đã nhận về mình sự hy sinh, mất mát để đất nước có được ngày hôm nay. “Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Lê Tự Minh được biết đến qua nhiều sáng tác và bản chuyển ngữ giàu cảm xúc. Ông là tác giả thơ của Nhà em ở lưng đồi (phổ nhạc nhạc sĩ Đức Trịnh), đồng thời được biết đến qua lời Việt của Gặp mẹ trong mơ, Chào Việt Nam (Bonjour Vietnam)... Ông cũng chuyển ngữ hơn 40 ca khúc Nga nổi tiếng, trong đó có Hoa kalina đang nở, Đàn sếu...

Thắp lên Việt Nam được các nghệ sĩ Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Thái Bảo thể hiện. Trong những ngày tháng 7, ca khúc góp thêm một tiếng nói tri ân bằng âm nhạc, gợi nhắc những mất mát của chiến tranh và giá trị của hòa bình hôm nay.

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