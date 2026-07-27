Đường sách TPHCM: 6 tháng tổng doanh thu hơn 32 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đường sách TPHCM đạt doanh thu hơn 32 tỷ đồng, tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lượng sách bán ra giảm, nhất là sách thiếu nhi.

Tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm tổ chức chiều 27-7 tại Sở VH-TT TPHCM, Công ty TNHH MTV Đường sách TPHCM cho biết, trong nửa đầu năm 2026, các đơn vị tại Đường sách đã bán ra khoảng 320.405 bản sách, giảm 5,59% so với năm 2025. Trong khi đó, số tựa sách mới phát hành đạt 1.407 đầu sách, tăng 27%, cho thấy các đơn vị xuất bản, phát hành vẫn tích cực đầu tư, đa dạng hóa nguồn sách.

Quang cảnh buổi sơ kết. Ảnh: QUỲNH YÊN

Đáng chú ý, doanh thu sách thiếu nhi đạt hơn 2,9 tỷ đồng, giảm 17,72% so với cùng kỳ; số lượng sách thiếu nhi bán ra giảm từ 73.113 cuốn năm 2025 xuống còn 60.160 cuốn năm 2026. Tính trong 3 năm qua, lượng sách thiếu nhi tiêu thụ tại Đường sách đã giảm gần 47,76%, cho thấy nhu cầu mua sách của nhóm độc giả này đang thu hẹp.

Nhiều hoạt động tại Đường sách TPHCM thu hút các gia đình trẻ cùng tham gia. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trong 6 tháng đầu năm, Đường sách TPHCM tổ chức 256 hoạt động gồm chương trình nghệ thuật, triển lãm, workshop và các sự kiện cộng đồng, góp phần duy trì không gian văn hóa, du lịch, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Đường sách TPHCM, thông tin tại buổi sơ kết. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Đường sách TPHCM, thách thức hiện nay là làm sao chuyển lượng khách đến tham quan, chụp ảnh thành người mua sách, qua đó nâng cao hiệu quả phát triển văn hóa đọc.

TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM, nhận định doanh thu có tăng nhưng chưa tạo được bước đột phá. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, Đường sách cần tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối tác giả - nhà xuất bản - độc giả; đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ phụ huynh trong việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ.

QUỲNH YÊN