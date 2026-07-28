Cần nhiều hơn một lệnh cấm

Mạng xã hội mở ra cho trẻ em nhiều cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và kết nối, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ như: nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không thể chỉ ở việc cấm đoán, khóa tài khoản hay hạn chế một số tính năng, mà cần một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, khả thi và phù hợp với từng độ tuổi.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đề xuất nhiều quy định mới đối với người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Theo đó, trẻ sử dụng tài khoản do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký; người lớn có trách nhiệm giám sát nội dung và thời gian sử dụng.

Các nền tảng phải có giải pháp xác định người dùng là trẻ em, phân phối nội dung phù hợp, thiết lập mức bảo vệ quyền riêng tư cao nhất và chủ động ngăn chặn nội dung độc hại. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tài khoản trẻ em không được đăng bài, bình luận, chia sẻ, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Cơ quan soạn thảo cho rằng quy định này xuất phát từ những nguy cơ ngày càng rõ rệt như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và các tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ em.

Đại diện Meta và TikTok tại Việt Nam cho rằng, cần cân nhắc việc cấm tương tác tuyệt đối. Khi tài khoản trẻ em không được phép tương tác, hệ thống có thể mất những tín hiệu hành vi cần thiết để nhận diện độ tuổi và áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trẻ cũng có thể khai tăng tuổi để sử dụng tài khoản thông thường, từ đó không còn được hưởng các lớp bảo vệ dành riêng cho người chưa thành niên. Các nền tảng đề xuất áp dụng biện pháp bảo vệ theo độ tuổi, như mặc định quyền riêng tư ở mức cao, lọc nội dung độc hại, hạn chế tin nhắn từ người lạ, kiểm soát thời gian sử dụng và cung cấp công cụ để cha mẹ giám sát.

Những ý kiến này cần được xem xét một cách thận trọng, đi cùng yêu cầu buộc doanh nghiệp công nghệ phải chịu trách nhiệm rõ ràng, minh bạch và có thể kiểm chứng. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không phải là đóng cánh cửa trước thế giới số, mà là tạo ra một môi trường đủ an toàn để các em học tập, kết nối và phát triển. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm đồng thời của cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, gia đình và nhà trường.

Muốn bảo vệ trẻ em hiệu quả, cần nhiều hơn một lệnh cấm.

MAI AN