Sắp có đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2026

Nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện sớm từ cuối tháng 3 tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia chiều 25-3.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp xuất hiện đợt nắng nóng sớm. Ảnh minh họa

Chiều 25-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo nắng nóng tại khu vực Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế.

Theo đó, từ khoảng ngày 30-3 đến 2-4, Tây Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, xuất hiện sớm hơn so với quy luật khí hậu trung bình nhiều năm.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trung bình nhiều năm, nắng nóng tại Tây Bắc bộ thường xuất hiện trong khoảng từ ngày 8-4 đến 21-4, tại Đông Bắc bộ từ ngày 8-5 đến 1-6 và khu vực Thanh Hóa - Huế từ ngày 4-4 đến 16-4.

PHÚC VĂN