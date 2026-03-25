Xã hội

Sắp có đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2026

SGGPO

Nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện sớm từ cuối tháng 3 tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia chiều 25-3.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp xuất hiện đợt nắng nóng sớm.

Chiều 25-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo nắng nóng tại khu vực Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế.

Theo đó, từ khoảng ngày 30-3 đến 2-4, Tây Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, xuất hiện sớm hơn so với quy luật khí hậu trung bình nhiều năm.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trung bình nhiều năm, nắng nóng tại Tây Bắc bộ thường xuất hiện trong khoảng từ ngày 8-4 đến 21-4, tại Đông Bắc bộ từ ngày 8-5 đến 1-6 và khu vực Thanh Hóa - Huế từ ngày 4-4 đến 16-4.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

cảnh báo thiên tai phòng chống thiên tai nắng nóng diện rộng nắng nóng sớm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn