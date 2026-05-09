Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Tối 8-5, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập. Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Bằng khen nhằm ghi nhận những nỗ lực của chi nhánh trong sự nghiệp phát triển chung của NXB Kim Đồng.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn bó với Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM hơn 40 năm nay. Ảnh: THIÊN HƯƠNG

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, NXB Kim Đồng nhận nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao: khẩn trương đưa sách Kim Đồng đến tay các độc giả thiếu nhi của Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh phía Nam trong thời gian sớm nhất.

Ngày 10-5-1976, Phòng liên lạc của NXB Kim Đồng được thành lập, là tiền thân của Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM hiện nay.

Lãnh đạo NXB Kim Đồng tặng hoa tri ân đại diện gia đình, cán bộ qua nhiều thế hệ tại chi nhánh. Ảnh: THIÊN HƯƠNG

50 năm qua, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM gắn bó với nhiều đời người, nhiều thế hệ, lớn lên cùng thành phố và các tỉnh, thành phía Nam.

Đó cũng là quãng thời gian ghi dấu nhiều nét son của NXB Kim Đồng nói riêng và ngành xuất bản Việt Nam nói chung: nơi tạo ra “cơn sốt” phát hành bộ truyện tranh Doraemon, bộ truyện dài đầu tiên của Việt Nam cho lứa tuổi học trò Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và là nơi ra đời tủ sách Tuổi mới lớn (sau này là Teen Văn học)…

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, phát biểu. Ảnh: THIÊN HƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, bày tỏ: “Sách là hàng hóa. Nhưng chúng tôi nghĩ, mình không chỉ làm ra hàng hóa, chúng tôi làm văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa. Chúng tôi tự thấy mình may mắn khi được kế thừa di sản là bề dày lịch sử và những thành quả giá trị mà thế hệ đi trước để lại. Chúng tôi cũng ý thức rằng, đến lượt mình, mỗi cá nhân cần ra sức để làm dày thêm lịch sử và thành quả này”.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc NXB Kim Đồng, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho tập thể Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM. Ảnh: THIÊN HƯƠNG

Nhằm ghi nhận những nỗ lực trong sự nghiệp phát triển chung của NXB Kim Đồng, nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho tập thể chi nhánh.

HỒ SƠN