NXB Kim Đồng phát động Cuộc thi chuyển thể truyện tranh " Kính vạn hoa" , với mong muốn mang đến hình thức thể hiện mới cho bộ truyện đã gắn bó với bạn đọc hơn 30 năm qua.

Kể từ khi ra mắt đến nay, bộ truyện "Kính vạn hoa" được tái bản nhiều lần với nhiều phiên bản khác nhau

Hơn 30 năm qua, Kính vạn hoa luôn là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả. Những câu chuyện về gia đình, trường lớp, bè bạn cùng những chuyến phiêu lưu, khám phá trong tác phẩm đã nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của lớp lớp độc giả nhỏ tuổi.

Với mong muốn mang đến hình thức thể hiện mới cho bộ truyện, NXB Kim Đồng tổ chức Cuộc thi chuyển thể tác phẩm văn học Kính vạn hoa sang truyện tranh. Cuộc thi dành cho tác giả hoặc nhóm tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước.

Tác phẩm dự thi có độ dài tối thiểu 10 trang truyện tranh, được chuyển thể từ một trích đoạn hoặc một tập truyện bất kỳ trong bộ Kính vạn hoa. Ban tổ chức không giới hạn số tác phẩm dự giải của mỗi tác giả/nhóm tác giả.

Cuộc thi không tiếp nhận các tác phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh hay sử dụng hình ảnh vi phạm bản quyền.

Thời hạn nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31-10-2026. Dự kiến công bố kết quả vào tháng 12-2026. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng trên 30 triệu đồng.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và các họa sĩ, biên tập viên của NXB Kim Đồng. Tác giả đoạt giải có cơ hội trở thành tác giả truyện tranh Kính vạn hoa, được NXB Kim Đồng phối hợp triển khai hoàn thiện tác phẩm để xuất bản.

Cách thức gửi bài dự thi: Đối với bản thảo định dạng file kỹ thuật số, tác giả gửi bài theo link: https://forms.gle/YrR9KVnN1NmJQZx56; đối với bản thảo trên giấy, tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nhà xuất bản Kim Đồng (số 55, đường Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

QUỲNH YÊN