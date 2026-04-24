Ra mắt sách ảnh song ngữ về Ngày hội non sông

Ngày 24-4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn sách ảnh Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 .

Ấn phẩm ghi lại những dấu ấn tiêu biểu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cập nhật kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới.

Với khoảng 800 bức ảnh và tư liệu được chọn lọc từ nhiều nguồn, cuốn sách tái hiện sinh động không khí ngày hội bầu cử trên khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Sách ảnh song ngữ về Ngày hội non sông. Ảnh: HOA NGUYỄN

Được biên soạn công phu, cuốn sách không chỉ có giá trị tư liệu mà còn phản ánh chiều sâu đời sống xã hội, thể hiện niềm tin và sự tham gia tích cực của cử tri trong một sự kiện chính trị quan trọng. Qua từng khuôn hình, bạn đọc có thể cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, ý thức công dân và khát vọng xây dựng đất nước phát triển, dân chủ, văn minh.

Ban tổ chức trao tặng cuốn sách đến các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: HOA NGUYỄN

Sách gồm ba nội dung chính, mỗi phần khắc họa một lát cắt của quá trình chuẩn bị, tổ chức và kết quả bầu cử. Các bức ảnh vừa ghi lại khoảnh khắc tiêu biểu, vừa cho thấy sự lan tỏa của không khí phấn khởi trong xã hội. Đặc biệt, ấn phẩm được xuất bản song ngữ Anh - Việt, hướng tới phục vụ công tác thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam ổn định, đổi mới và phát triển tới bạn bè quốc tế.

VĨNH XUÂN