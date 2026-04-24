Phát triển văn hóa đọc: Tiếp cận sang doanh nghiệp

Với con số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động được xem là dư địa lớn để phát triển văn hóa đọc, cũng là “cơ hội vàng” cho ngành xuất bản của Việt Nam hiện nay.

Xây dựng doanh nghiệp học tập

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Hội đồng sách Doanh nhân tổ chức hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp”. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi câu chuyện phát triển văn hóa đọc chuyển hướng tiếp cận sang doanh nghiệp, sau thời gian dài tập trung vào gia đình và trường học.

Chương trình Ngày hội Sách và Văn hóa đọc được tổ chức hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên tại Công ty CP ĐTSXTM Hùng Cường ẢNH: ÁI LY

Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa sách Sài Gòn, văn hóa đọc trong doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng hiện vẫn chưa được chú trọng. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là bởi các doanh nghiệp không nhìn thấy hay đo lường được hiệu quả trực tiếp của việc đọc đối với hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, nhiều chủ doanh nghiệp cũng không đọc sách nên không ý thức và đánh giá được giá trị của việc đọc sách.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, một trong những yếu tố quan trọng, được xem là tài sản lớn nhất chính là nhân sự. Tuy nhiên, nhân sự chỉ thực sự là tài sản có giá trị khi liên tục học hỏi và nâng cấp bản thân để đạt được 2 việc: sống hạnh phúc và đóng góp có giá trị cho doanh nghiệp.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, cho rằng, nói về văn hóa đọc trong doanh nghiệp, suy cho cùng, đích đến vẫn là nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh. “Nói nôm na, cá nhân có văn hóa đọc cao sẽ có kiến thức chuyên môn cao hơn, cách hành xử hợp lý và đóng góp cho doanh nghiệp tốt hơn. Vì vậy, nếu TPHCM có những chính sách tốt để cổ vũ văn hóa đọc trong doanh nghiệp, chắc chắn năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp TPHCM sẽ trở nên tốt hơn”, ông Trần Hoàng cho biết.

Người lãnh đạo - mắt xích quan trọng

Đánh giá về việc phát triển thói quen đọc sách trong doanh nghiệp hiện nay, ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ tin học HPT, Chủ tịch Hội đồng Sách doanh nhân, cho rằng, trong nhiều doanh nghiệp, việc đọc vẫn chỉ mang tính cá nhân, tự phát; chưa trở thành một phần của chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

“Chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số, về trí tuệ nhân tạo, về đổi mới sáng tạo. Nhưng nếu không có một nền tảng tri thức đủ vững, thì mọi công nghệ cũng không thể phát huy hiệu quả. Ngược lại, nếu doanh nghiệp có một nền tảng học tập mạnh mẽ, thì bất kỳ công nghệ nào cũng có thể trở thành đòn bẩy phát triển. Và văn hóa đọc chính là viên gạch đầu tiên để xây nên nền tảng đó”, ông Ngô Vi Đồng cho biết.

Nhiều ý kiến cho rằng, để phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp, mắt xích quan trọng chính là người lãnh đạo. Ông Lê Nhật Trường Chinh, Giám đốc điều hành Success Partner (công ty chuyên đánh giá nhân sự dựa trên dữ liệu), cho rằng, nếu người lãnh đạo có kiến thức về sách, họ sẽ biết cuốn sách nào phù hợp với nhân sự, với đặc thù doanh nghiệp mình để khuyến khích mọi người đọc. Đây sẽ trở thành một kênh học tập đắc dụng, nếu được duy trì thường xuyên sẽ có tác động lớn hơn nhiều so với việc tổ chức những buổi hội thảo rình rang.

“Doanh nhân và người lao động là tệp khách hàng đầy tiềm năng cho thị trường sách, thúc đẩy các công ty sách hướng đến đầu tư vào dòng sách kinh doanh, doanh nhân, đồng thời đưa nhiều ấn phẩm giá trị đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam”, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh chia sẻ.

HỒ SƠN