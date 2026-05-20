Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xã Đức Trọng là trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng. Mục tiêu lập quy hoạch trong dài hạn đây sẽ là Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 148,7km 2 (phạm vi hiện trạng xã Đức Trọng).

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã Đức Trọng lập quy hoạch, sau đó Sở Xây dựng tỉnh sẽ thẩm định trước khi trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Thời gian thực hiện trong quý 2-2026.

Xã Đức Trọng sẽ giữ vai trò, chức năng là cửa ngõ giao thương quốc tế, các trục giao thông huyết mạch, và trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng, kết hợp đô thị hành chính, đô thị hạt nhân, cửa ngõ quốc tế của khu vực Tây Nguyên và quốc gia.

Sân bay quốc tế Liên Khương tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong tầm nhìn ngắn hạn (đến năm 2030), Đức Trọng tập trung phấn đấu mục tiêu toàn bộ xã Đức Trọng là đô thị loại III (cấp phường) vào năm 2030, xây dựng hệ thống hạ tầng, lấp đầy khu công nghiệp, đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý rác thải tập trung.

Về dài hạn đến năm 2050, xã Đức Trọng sẽ giữ vai trò trở thành đô thị hạt nhân của khu vực, đóng vai trò trung tâm động lực phát triển cấp vùng. Đồng thời phát triển trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng kết hợp với phát triển đô thị hành chính hiện đại, tạo động lực mới cho sự phát triển chung của đô thị Đức Trọng và các khu vực lân cận như Tân Hội, Ninh Gia.

Quốc lộ 20 đi qua xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, khu vực Đức Trọng sẽ hình thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đổi mới công nghệ (R&D); tập trung vào công nghệ sinh học và chế biến sâu nông sản, dược liệu, mỹ phẩm...

ĐOÀN KIÊN