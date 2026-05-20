Phía Bắc mưa dông diện rộng, cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Hôm nay, 20-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa ở Hà Nội, sáng 20-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 19-5, đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu tại nhiều địa phương ở Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) và Bắc Trung bộ.

Các khu vực có mưa gồm Đông Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Tại các địa phương này, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19-5 đến rạng sáng 20-5 tại các trạm: Nghĩa Đô (Lào Cai) 114mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) 126mm, Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 131mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 141mm…

Khu vực Đông Bắc bộ liên tục mưa lớn trong 2-3 ngày qua. Trong ảnh, đường Tô Hiệu (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) sau trận mưa to ngày 19-5. Ảnh: PHẠM CÔNG

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt mưa diện rộng tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ còn tiếp diễn đến ngày 21-5, tập trung cao điểm từ ngày 19 đến 21-5.

Từ ngày 20-5 đến ngày 21-5, khu vực Đông Bắc bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Lượng mưa trong cả đợt phổ biến 50-150mm, có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cường độ mưa có thể vượt 100mm trong 3 giờ, gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và khu công nghiệp.

Ổ mây ẩm lớn gây mưa diện rộng ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ, kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Ảnh chụp lại từ ứng dụng theo dõi mây vệ tinh và radar thời tiết trực tuyến lúc 5 giờ ngày 20-5

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt mưa này hình thành do tác động của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với đới gió Đông Nam hoạt động mạnh.

Trong đó, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động ở độ cao từ khoảng 1.500-5.000m, liên tục đẩy không khí ẩm lên cao, tạo điều kiện hình thành và phát triển mây dông. Cùng lúc, đới gió Đông Nam đưa lượng ẩm lớn từ vịnh Bắc bộ vào đất liền, duy trì trạng thái ẩm trong khí quyển.

Các tỉnh vùng núi như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Phú Thọ cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc khi mưa lớn kéo dài.

Tại khu vực TPHCM và Nam bộ trong ngày 20-5, thời tiết chủ đạo là ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, các tỉnh Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 20-5, các khu vực khác của Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa 80mm (tập trung về chiều và tối).

PHÚC VĂN