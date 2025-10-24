Cứu bé gái sơ sinh bị thoát vị tủy mỡ kèm đảo ngược phủ tạng hiếm gặp

Ngày 24-10, Bệnh viện Quốc tế City (CIH) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bé gái mới hơn 1 tháng tuổi mang trong mình hai dị tật bẩm sinh hiếm gặp cùng lúc là thoát vị tủy mỡ kèm đảo ngược phủ tạng hiếm gặp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Trước đó, bé được sinh mổ tại Campuchia, nặng 2,5kg. Sau sinh, gia đình phát hiện một khối bất thường vùng xương cùng và được khuyến nghị phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình trạng phức tạp (vừa có dị tật thần kinh, vừa có bất thường về vị trí nội tạng) nên bé được đưa về Việt Nam để tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City.

Tại đây, bé được hội chẩn đa chuyên khoa, chẩn đoán thoát vị tủy mỡ kèm tủy bám thấp, một dị tật của hệ thần kinh trung ương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và toàn bộ các cơ quan trong cơ thể nằm đối xứng ngược vị trí bình thường – cùng tim nằm bên phải. Đây là trường hợp hiếm gặp chỉ xảy ra ở khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh.

Sau khi đánh giá tổng thể, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật vi phẫu nhằm giải áp vùng thoát vị, bảo tồn tối đa mô thần kinh và ngăn ngừa biến chứng về sau. Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện vô trùng tuyệt đối với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Do toàn bộ cấu trúc nội tạng của bệnh nhi bị đảo ngược, ekip mổ phải đặc biệt cẩn trọng trong từng thao tác để xác định chính xác vị trí giải phẫu và tránh tổn thương mô thần kinh. Sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ, ca phẫu thuật thành công trọn vẹn. Khối thoát vị được xử lý triệt để, phần tủy bám thấp được giải phóng, mô thần kinh được bảo tồn tối đa.

Sau phẫu thuật, bé tỉnh táo, bú tốt, vận động hai chi dưới bình thường, tiêu hóa và tiểu tiện ổn định. Các chỉ số sinh tồn trong giới hạn an toàn. Hiện bé được chuyển về khoa Nhi nội trú để tiếp tục chăm sóc và theo dõi hậu phẫu.

THÀNH SƠN