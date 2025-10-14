Cứu sống bệnh nhân người Campuchia bị xuất huyết não, thuyên tắc phổi cấp

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) vừa cứu sống một người đàn ông 58 tuổi, quốc tịch Campuchia, bị xuất huyết não kèm thuyên tắc phổi cấp - tình trạng có thể gây tử vong trong vài phút.

Các bác sĩ chúc mừng người bệnh hồi phục tốt sau can thiệp

Người bệnh bị xuất huyết não do tăng huyết áp. Khi nhập viện, bệnh nhân yếu liệt, được điều trị ổn định tại Khoa nội thần kinh. Sau đó, bệnh nhân đột ngột khó thở, đau ngực, tụt huyết áp, rơi vào suy hô hấp cấp và sốc tim.

Bệnh nhân được đưa đến Khoa hồi sức tích cực (ICU). Kết quả chẩn đoán cho thấy thuyên tắc phổi cấp nặng do huyết khối từ chi dưới di chuyển lên gây tắc gần toàn bộ hai động mạch phổi.

Tình huống rất nguy kịch vì bệnh nhân có khối máu tụ lớn trong não, không thể dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc chống đông. Các bác sĩ lập tức hội chẩn liên chuyên khoa và thống nhất thực hiện hút huyết khối qua hệ thống DSA, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới để ngăn tái thuyên tắc. Đây là phương án duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân mà vẫn kiểm soát được nguy cơ xuất huyết não.

Nhờ phương án can thiệp kịp thời và chính xác, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân cải thiện nhanh, tim phổi hoạt động ổn định.

Sau ba ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở và vận động nhẹ, tiến triển tốt cả về thần kinh và hô hấp.

THÀNH SƠN