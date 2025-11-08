Cứu bệnh nhân ghép thận bị ung thư vú bằng kỹ thuật mới

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư vú cả hai bên và từng trải qua ghép thận.

Ngày 8-11, PGS-TS-BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân ung thư vú vừa được điều trị thành công là chị N.T.H. (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Cách đây 4 năm, chị H. được ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy do suy thận mạn giai đoạn cuối. Qua tầm soát sức khỏe, chị H. tình cờ phát hiện tổn thương ở hai bên vú vào năm 2024, có chỉ định theo dõi và tái khám định kỳ.

Đến tháng 9-2025, từ kết quả chụp cộng hưởng từ và sinh thiết, các bác sĩ xác định chị H. bị ung thư vú giai đoạn rất sớm (giai đoạn 0).

BS Huỳnh Quang Khánh thăm khám cho bệnh nhân

Do bệnh nhân phải dùng thuốc chống thải ghép sau ghép thận nên hệ miễn dịch suy yếu. Nếu áp dụng liệu trình như bệnh nhân ung thư vú thông thường, chị H. sẽ phải xạ trị và hóa trị sau phẫu thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Để giảm thiểu nguy cơ cho người bệnh, ê-kíp lựa chọn phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn: nội soi cắt tuyến vú hai bên, sinh thiết hạch gác cửa không nạo hạch nách và tái tạo ngực bằng túi độn.

Với đường mổ nhỏ 4cm, kỹ thuật này giúp bệnh nhân điều trị triệt để ung thư vú, ít đau, sẹo nhỏ, đảm bảo thẩm mỹ chỉ trong 1 lần phẫu thuật.

Theo PGS-TS-BS Huỳnh Quang Khánh, đây là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả hai bên vú bằng phác đồ phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật mới.

GIAO LINH