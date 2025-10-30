Trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện sớm ung thư tiêu hoá

Hệ thống nội soi tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) giúp bác sĩ nhận diện sớm dấu hiệu ung thư, độ chính xác lên đến 95% nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Ngày 30-10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết, vừa đưa vào sử dụng hệ thống nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, đồng thời triển khai kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi.

Theo BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhờ AI, hệ thống nội soi có khả năng phát hiện polyp, tổn thương tiền ung thư và bất thường niêm mạc với độ chính xác lên đến 95% (cao hơn 20% so với trước đó). Kết quả này hỗ trợ bác sĩ ra quyết định chẩn đoán và sinh thiết.

Người bệnh được nội soi bằng hệ thống có ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Cùng với đó, kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi cho phép nội soi mà không cần gây mê, giảm phản xạ nôn ói và cảm giác khó chịu. Kết hợp 2 công nghệ trên, bệnh viện hình thành quy trình tầm soát ung thư hiệu quả, đặc biệt là với ung thư dạ dày và đại tràng.

"Đây không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn là cam kết xã hội: giảm gánh nặng chi phí điều trị ung thư muộn, tăng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho mọi người dân", BS Trần Văn Khanh chia sẻ.

Theo Tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2022), ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày thuộc nhóm 5 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Phần lớn người bệnh phát hiện khi ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị rất tốn kém.

