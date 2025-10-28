Đi khám vì khàn tiếng, phát hiện mắc 2 loại ung thư

Sau hơn 6 tháng bị khàn tiếng, người đàn ông ở Tây Ninh lên TPHCM khám bệnh, phát hiện bị ung thư thanh quản và ung thư tuyến giáp. Đây là trường hợp ung thư kép hiếm gặp.

Ngày 28-10, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân H.V.T., mắc đồng thời 2 loại ung thư: thanh quản và tuyến giáp.

Ông H.V.T. (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến TPHCM khám bệnh do khàn tiếng kéo dài hơn 6 tháng.

Kết quả phẫu thuật nội soi sinh thiết cho thấy, bệnh nhân bị ung thư thanh quản (carcinoma tế bào gai). Khi xét nghiệm chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ lại phát hiện thêm tổn thương nghi ngờ ung thư tuyến giáp. Kết quả sau đó xác nhận, người bệnh bị ung thư tuyến giáp dạng nhú.

Theo TS-BS.CKII Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, đây là trường hợp rất hiếm gặp khi ung thư tách biệt ở 2 cơ quan và có bản chất mô học khác nhau.

Do đó, ê-kíp tiến hành phẫu thuật đồng thời ở 2 vị trí: cắt thanh quản bán phần bằng dao siêu âm và cắt toàn bộ thùy giáp phải. Nhờ phẫu thuật bằng dao siêu âm, người bệnh không chảy máu, lành thương nhanh.

Sau mổ, bệnh nhân được lên kế hoạch xạ trị, hóa trị và theo dõi hậu phẫu chuyên biệt cho từng loại ung thư.

GIAO LINH