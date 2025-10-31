Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ Việt Nam

Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) và Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) vừa thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, ghi nhận sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ tại Việt Nam. Theo đó, hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho rằng VNG là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, bởi không chỉ kinh doanh mà còn thực sự tạo ra những sản phẩm công nghệ mang bản sắc Việt Nam: “Quan sát các công ty công nghệ Việt Nam, nếu nhìn vào số lượng sản phẩm được tạo ra, tôi thấy rất ấn tượng với VNG. Cụ thể câu chuyện về Zalo – một ứng dụng công nghệ đã đạt hơn 80 triệu người dùng mỗi tháng và hơn 60 triệu người dùng mỗi ngày, đó là một minh chứng rõ ràng cho năng lực sáng tạo của người Việt. Đó cũng là lý do để NHG quyết tâm cùng VNG thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục”.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, phát biểu tại lễ ký kết

Từ phía VNG, công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện toán đám mây để nâng cao năng lực quản trị, giảng dạy và học tập trong hệ sinh thái giáo dục của NHG. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ Blockchain để quản lý văn bằng và hồ sơ học tập, đảm bảo tính xác thực và minh bạch cho người học trong nước và quốc tế.

Buổi lễ ghi nhận sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ tại Việt Nam

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số, VNG thông qua nền tảng Zalopay phối hợp cùng NHG tích hợp phương thức thanh toán học phí và các dịch vụ nội bộ. Đồng thời, hai bên nghiên cứu áp dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cùng các giải pháp quản lý rủi ro, phòng chống gian lận giao dịch tài chính, góp phần xây dựng môi trường giao dịch minh bạch, thuận tiện và an toàn.

Trong lĩnh vực truyền thông và kết nối cộng đồng, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động lan tỏa các giá trị tích cực tới học sinh – sinh viên, cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Trước mắt, VNG và NHG sẽ đồng hành trong Giải chạy trực tuyến UpRace, khuyến khích lối sống lành mạnh, tinh thần gắn kết và năng lượng tích cực trong toàn hệ sinh thái giáo dục của NHG.

Sự kiện ký kết giữa NHG và VNG không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác toàn diện hai bên, mà còn thể hiện cam kết cùng hành động vì một Việt Nam số hóa – sáng tạo – bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia 2025–2030.