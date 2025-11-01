Trường Nguyễn Tất Thành thúc đẩy giải pháp xanh ứng phó biến đổi khí hậu

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - NTTU vừa tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Khoa học và Công nghệ bền vững ICSST 2025: “Giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp… trong nước và quốc tế cùng đến tham dự, chia sẻ các kết quả nghiên cứu.

Hơn 200 đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước đến tham dự hội thảo ICSST 2025

Trong định hướng phát triển nhiều năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn nỗ lực kết nối cộng đồng khoa học quốc tế để cùng hành động vì một tương lai xanh, môi trường phục hồi và phát triển bền vững. Hội thảo ICSST 2025 do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng cai tổ chức cũng nhằm hướng tới mục đích tạo nên môi trường chia sẻ những kết quả nghiên cứu và giải pháp khoa học – công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng học thuật.

Với chủ đề Khoa học và Công nghệ bền vững 2025: Giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu (International Conference on Sustainable Science and Technology 2025: Green solutions for climate change adaptation – ICSST 2025), hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước đến tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Phillipine, Indonesia. Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham dự chương trình có: PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; PGS.TS. Đinh Văn Phúc – Viện trưởng Viện Khoa học liên ngành, Trưởng khoa Khoa học Ứng dụng & Công nghệ; đông đảo giảng viên, nghiên cứu viên trong toàn Trường…

Đại diện lãnh đạo NTTU tặng hoa chào mừng các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Hồng cho biết, sự kiện lần này được Trường thiết kế dành riêng cho các đại biểu đến từ các nước Châu Á. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho sự kiện, Nhà trường đã nhận được rất nhiều ý kiến ​​đóng góp từ các chuyên gia và đồng nghiệp quốc tế. “Chúng tôi kì vọng chương trình sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp hữu ích, thiết thực về ô nhiễm môi trường và các chủ đề liên quan đến giải pháp xanh cho thích ứng biến đổi khí hậu, giải pháp công nghệ và quản lý cho nông nghiệp và lương thực bền vững; giải pháp công nghệ và quản lý cho tài nguyên môi trường và phát triển bền vững; giáo dục nhận thức và chính sách, thúc đẩy hành động cá nhân, hình thành ý thức chủ động bảo vệ môi trường, chung tay ứng phó giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu…”, PGS.TS. Trần Thị Hồng nhấn mạnh.

ICSST 2025 diễn ra qua 1 phiên toàn thể và 7 phiên tiểu ban với hơn 80 bài thuyết trình và poster. Nội dung báo cáo và thảo luận tập vào các chủ đề về biến đổi khí hậu; các giải pháp công nghệ và quản lý trong thực phẩm/nông nghiệp bền vững, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững; công nghệ xử lý nước và nước thải… của 5 diễn giả chính: GS. Philippe Behra – Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Cộng hòa Pháp; GS. Chettiyappan Visvanathan – Đại học Mahidol, Vương quốc Thái Lan; TS. Donamel M. Saiyari – Viện Công nghệ Công nghiệp Philippines; Tiến sĩ Jieun Son – Viện Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc (KAERI); PGS.TS. Phùng Chí Sỹ – Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Trong không khí học thuật sôi nổi của phiên toàn thể, các diễn giả đã chia sẻ nhiều tham luận quan trọng, tập trung vào những chủ đề thiết thực và mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt là các vấn đề thách thức toàn cầu trong bảo vệ chất lượng nguồn nước trước hàng loạt tác động tăng cao từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và đô thị, vai trò của “hóa học môi trường” trong theo dõi quá trình hóa học tác động đến hệ thống nước tự nhiên, các công cụ nhận diện các chất ô nhiễm và đánh giá biến động nguồn; các giải pháp kỹ thuật và mô hình quản lý tiên tiến nhằm xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, xu hướng thiết kế đô thị nhạy cảm với nước (Water-Sensitive Urban Design – WSUD), công nghệ màng và hệ thống xử lý phân tán quy mô nhỏ phù hợp cho các đô thị đang phát triển, tích hợp công nghệ xanh với quy hoạch đô thị giảm áp lực môi trường, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, tham luận còn tập trung vào nội dung: các hướng tiếp cận kỹ thuật và sinh học trong kiểm soát hiện tượng tảo độc hại (toxigenic cyanobacteria), phương pháp quản lý tài nguyên nước, giảm thiểu rủi ro ô nhiễm sinh học và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ bức xạ (tia gamma, electron và plasma lạnh) thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn xanh, giảm phát thải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; mô hình sản xuất sạch hơn và hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng chính sách quốc gia về phát triển công nghiệp bền vững, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam đến năm 2050.

Các báo cáo không chỉ cập nhật kết quả nghiên cứu mới mà còn mở ra hướng hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ hội thảo còn diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học – công nghệ tiêu biểu từ giảng viên, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; doanh nghiệp và nhiều đơn vị nghiên cứu đối tác với Trường.

Một góc trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học – công nghệ tiêu biểu từ giảng viên, sinh viên NTTU

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống – từ kinh tế, xã hội đến hệ sinh thái – những hội thảo khoa học như ICSST 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định vai trò của khoa học và hợp tác quốc tế trong hành trình kiến tạo tương lai xanh. Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khoa học toàn cầu nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Việc tổ chức hội thảo lần này đã khẳng định vai trò tiên phong của NTTU trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hành động vì phát triển xanh và bền vững. Bên cạnh việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường còn tích cực tham gia giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu thông qua các dự án hợp tác quốc tế, chương trình nghiên cứu liên ngành…

NGA NGUYỄN