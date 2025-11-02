Trường Đại học Văn Hiến được trao giấy Chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2

Thủ khoa, á khoa và tân sinh viên đạt từ 27.5 điểm nhận xe máy điện và học bổng tại Lễ Khai giảng Trường Đại học Văn Hiến năm học 2025 – 2026

Việc nhận chứng nhận này đánh dấu một bước phát triển mới trong cam kết nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và hội nhập quốc tế của trường. Tại buổi lễ nhà trường cũng được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024 - 2025.

PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho Đại diện trường Đại học Văn Hiến tại Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập cho sinh viên, trường cũng đã trao nhiều suất học bổng cho tân sinh viên là thủ khoa/á khoa trường, thủ khoa ngành. Theo đó, sinh viên được nhận học bổng tương ứng 30%, 50% và 100% học phí toàn khóa, và 01 chiếc xe máy điện. Không chỉ dừng lại ở vinh danh khởi đầu, Nhà trường còn cam kết đồng hành lâu dài với sinh viên có thành tích học tập tốt: khi tốt nghiệp đúng hạn và đạt loại Giỏi, sinh viên sẽ tiếp tục được nhận phần thưởng tương ứng với mức học bổng ban đầu, như một lời ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ và tinh thần học tập không ngừng. Những tân sinh viên có điểm trúng tuyển đạt từ 27.5 điểm trở lên được tặng học bổng là 01 xe máy điện.

Sinh viên Nghiêm Gia Bảo, Thủ khoa trường nhận giấy khen và học bổng tại Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026

Ngoài ra, trong buổi lễ nhà trường còn nhận học bổng từ Quỹ Trái tim Hùng Hậu trị giá 50 tỷ đồng, và ngân hàng Sacombank, Agribank, CLB Doanh nhân Văn Hiến Hùng Hậu, Hội cựu sinh viên cũng trao học bổng đồng hành cùng sinh viên.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến nhận học bổng 50 tỷ đồng từ Quỹ Trái tim Hùng Hậu

PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu trong buổi lễ: Trong năm học này, Nhà trường sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội để các em sinh viên học hỏi, giao lưu và kết nối với các bạn bè quốc tế, với các chuyên gia, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế khi đã ký kết hợp tác với các trường đại học từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Các hợp tác này sẽ giúp sinh viên có cơ hội tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên, học tập ở nước ngoài, hoặc tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế. Nhà trường cũng đã hoàn tất kiểm định 12 chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET) và 02 chương trình đào tạo đạt chuẩn chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AUN-QA. Năm nay, Trường Đại học Văn Hiến cũng đã hoàn thành kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc giá Hà Nội chứng nhận.”

PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại Lễ Khải giảng năm học 2025 – 2026

Trong khuôn khổ Ngày hội Sinh viên và Gala myU26, Trở về để Đồng hành, Trường Đại học Văn Hiến đã nhận được sự bảo trợ từ các doanh nghiệp dành cho các đội thi, cùng với nguồn quỹ thu được từ hoạt động bán hàng trong cuộc thi Khởi nghiệp VHE Statup Devote là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trường Đại học Văn Hiến tri ân các doanh nghiệp bảo trợ các đội thi tại Gala “myU26, trở về để đồng hành

Toàn bộ số tiền này đã được Nhà trường trích ủng hộ đồng bào vùng lũ, như một hành động thiết thực lan tỏa tinh thần “Thành Nhân trước Thành Danh” của toàn thể nhà trường. Hoạt động không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái của sinh viên Văn Hiến, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và định hướng giáo dục nhân văn mà Nhà trường luôn gìn giữ.

Toàn cảnh đêm Gala myU26, trở về để đồng hành tại Sân vận động quận 8

THU THẢO