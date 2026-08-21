Cựu giám đốc ngân hàng khai về khoản tiền 3 tỷ đồng của người tình

Bị cáo Nguyễn Đăng Khánh, cựu giám đốc một ngân hàng khai khoản tiền 3 tỷ đồng nhận từ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung là tiền hợp tác đầu tư, không liên quan đến việc mua bán ma túy.

Ngày 21-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án VN10 (liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không hồi tháng 3-2023).

Bị cáo Nguyễn Đăng Khánh (cựu giám đốc một ngân hàng) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (bạn gái Khánh) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại tòa, cả hai bị cáo Khánh và Nhung đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khánh trả lời phần xét hỏi. Ảnh: SONG MAI

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, bị cáo Nhung khai nhận có mối quan hệ tình cảm với Khánh từ lâu và từng làm việc chung cơ quan. Đối với khoản tiền gần 3 tỷ đồng chuyển cho Khánh, bị cáo Nhung khẳng định đây là tiền góp vốn làm ăn, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Bị cáo Khánh cũng khai số tiền gần 3 tỷ đồng nhận từ Nhung vào ngày 21-10-2024 là tiền cả hai hợp tác đầu tư. Bị cáo Khánh bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện liên hệ ra bên ngoài để thu xếp, hoàn trả lại số tiền trên cho bị cáo Nhung.

Trước đó, ngày 5-11-2024, tại một căn hộ ở phường Tân Phong (quận 7 trước đây), Nhung và Khánh đã cùng nhau sử dụng ma túy dạng "nước vui" và Ketamine, đồng thời mở nhạc công suất lớn để tăng cảm giác hưng phấn. Đến ngày 8-11-2024, Khánh tiếp tục mang 1 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamine đến phòng của Lê Thị Triều để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trong phiên xét hỏi buổi sáng, đại diện VKSND TPHCM đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi "cô tiên từ thiện") và Vũ Hải Anh (bạn trai Phương) nhằm làm rõ trách nhiệm đối với hành vi cung cấp địa điểm cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, bị cáo Hải Anh không thừa nhận hành vi. Mặc dù vậy, cáo trạng xác định: Ngày 16-3-2024, Phương và Hải Anh tổ chức tiệc sinh nhật cho một người bạn, rủ khoảng 14 người tham dự. Trong lúc ăn uống, Phương trực tiếp cầm các ly chứa ma túy “nước vui”, còn Hải Anh cầm đĩa sứ chứa ma túy đưa cho nhiều người trong nhóm cùng sử dụng.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH