Tối 21-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công hai ngư dân bị lật thuyền trên biển Cửa Lò.

Video: Cứu hộ thành công hai ngư dân bị lật thuyền trên biển Cửa Lò

Danh tính hai ngư dân gồm anh Nguyễn Công N. (sinh năm 1982) và Nguyễn Công C. (sinh năm 1978), cùng trú tại khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy) nhận được tin báo về việc hai ngư dân bị lật thuyền tại khu vực gần đảo Hòn Ngư.

Thời điểm xảy ra sự cố, cả hai ngư dân chỉ bám được vào tấm xốp để cố gắng bơi vào bờ.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Hải đội 2 (BĐBP tỉnh Nghệ An), Trung tâm cứu hộ - phòng chống thiên tai phường Cửa Lò triển khai tìm kiếm cứu nạn và báo cáo cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng chuyển ngư dân đến bệnh viện

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện, cứu được ngư dân Nguyễn Công C. khi cách bờ biển Cửa Lò khoảng 200m.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ tàu Hải đội 2 cũng cứu được ngư dân Nguyễn Công N. khi cách bờ biển Cửa Lò khoảng 6km.

Hiện tại sức khỏe của cả hai ngư dân đã ổn định

Ngay sau đó, hai ngư dân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3 tại phường Cửa Lò) để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Hiện tại sức khỏe của cả hai ngư dân đã ổn định, tinh thần tốt.

DƯƠNG QUANG