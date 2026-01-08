Triệt phá đường dây lô đề hơn 10 tỷ đồng

Ngày 8-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hoạt động dưới hình thức ghi số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan mua bán số đề nên xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định Công là đối tượng cầm đầu, câu kết với nhiều người khác, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Các đối tượng thông qua zalo nhận số đề từ nhiều tài khoản khác nhau, sau đó chuyển số đề nhận được vào nhóm zalo tên “KH-B ĐỨC” (gồm 3 tài khoản zalo khác) để mua bán số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc để đấu tranh làm rõ.

Theo điều tra, tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10-2025 đến thời điểm bị bắt ước tính trên 10 tỷ đồng; riêng trong ngày 2-1, Công đã nhận số đề với tổng gần 150 triệu đồng.

Mở rộng đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập 43 đối tượng trong đường dây. Đồng thời, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng khôi phục dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò từng đối tượng.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm 49 điện thoại di động các loại, 170 triệu đồng tiền mặt, 110 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 bị can về tội “Đánh bạc”, bắt tạm giam 16 bị can; đang củng cố hồ sơ 27 đối tượng còn lại.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

PHẠM NGA