Bắt Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái

Hoàng Thị Hồng Thái (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) vừa bị bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Thông tin trên được Công an TP Hà Nội cho biết, tối 8-1.

Theo đó, ngày 7-1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái, để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.

ĐỖ TRUNG

