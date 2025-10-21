Y tế - Sức khỏe

Cứu sống bé sơ sinh nặng 1,1kg chào đời ở tuần thai thứ 27

SGGPO

Sau hơn 50 ngày chăm sóc đặc biệt tại Khu chăm sóc tích cực nhi sơ sinh (NICU) của Bệnh viện Phương Nam, một bé trai sinh non ở tuần thứ 27 của thai kỳ, nặng chỉ 1,1kg, đã được cứu sống và phát triển ổn định như trẻ đủ tháng.

Bé được bơm thuốc hỗ trợ phổi sớm trong chưa đầy 6 giờ đầu sau sinh

Theo thông tin từ bệnh viện, mẹ bé bị nhiễm trùng tiết niệu, chuyển dạ sinh non khi thai mới 27 tuần tuổi. Bé chào đời trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải được hỗ trợ thở máy ngay lập tức để duy trì sự sống.

ThS-BS Nguyễn Tố Na, Bệnh viện Phương Nam, cho biết bé được chuyển ngay về khoa chăm sóc đặc biệt sau khi ổn định sơ sinh. Tuy nhiên, diễn tiến phổi của bé xấu dần, buộc phải đặt nội khí quản với thông số thở máy cao. “May mắn, bé được bơm thuốc hỗ trợ phổi sớm, chưa đầy 6 giờ sau sinh (đúng thời gian vàng) nên thuốc phát huy hiệu quả tối ưu”, bác sĩ Tố Na chia sẻ.

Suốt hơn 50 ngày điều trị, ê-kíp NICU đã túc trực 24/24 giờ để điều trị bệnh lý chính, đồng thời phòng ngừa các biến chứng thường gặp ở trẻ sinh non như nhiễm trùng, xuất huyết não, võng mạc...

Hiện bé đã hoàn toàn bú mẹ, không ghi nhận biến chứng non tháng, phát triển võng mạc mắt bình thường (10/10). Các chỉ số về cân nặng, chiều dài và vòng đầu đều nằm trong ngưỡng trẻ đủ tháng. Bé đã được chuyển về khu nội trú tiếp tục theo dõi.

Cham sóc trẻ sinh non BV PHuong Nam.png
Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi sinh non

Theo ThS-BS Nguyễn Tố Na, trẻ sinh cực non rất dễ gặp các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rối loạn huyết động... đặc biệt nếu phải vận chuyển xa. Vì vậy, việc xử trí sớm, đúng chuyên môn và chăm sóc tích cực tại chỗ đóng vai trò sống còn.

THÀNH SƠN

