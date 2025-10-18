Chủ động giám sát bếp ăn tập thể ngay tại cơ sở

Câu chuyện chất lượng bếp ăn tập thể trên địa bàn TPHCM luôn là mối quan tâm rất lớn của thành phố vì liên quan đến sức khỏe của hàng triệu học sinh và hàng trăm ngàn người lao động. Song song với việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP), công tác giám sát càng cần được tăng cường để đảm bảo tính minh bạch.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Tam Thắng, TPHCM. Ảnh: KHÁNH CHI

Giữ ATTP bếp ăn tập thể

Động thái đầu tiên của Sở ATTP TPHCM sau khi TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương hợp nhất là phối hợp Sở GD-ĐT TPHCM triển khai chiến dịch tập huấn toàn diện cho gần 3.500 lãnh đạo, cán bộ y tế trường học về công tác ATTP; tập huấn trực tuyến cho cán bộ phụ trách ATTP tại 168 xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố.

Ghi nhận thực tế cho thấy chất lượng bữa ăn ca cho người lao động đang ngày càng cải thiện. Vấn đề này được đưa vào nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2016 nhằm nâng cao sức khỏe, tái tạo sức lao động cho người lao động. Chất lượng lượng bữa ăn ca còn là một trong những nội dung để công đoàn cơ sở thương lượng, đưa vào thỏa ước lao động tập thể, giám sát và phản hồi với đơn vị, công ty.

Xác định rõ hơn 7.000 người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (phường Thuận An) đã tổ chức bếp ăn tập thể từ năm 2003 và duy trì đến nay. Điểm đặc biệt của bếp ăn là không sử dụng thực phẩm đông lạnh mà cam kết thực phẩm tươi sống. Theo ông Mai Thanh Tuyền, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, nguồn thực phẩm đưa vào bếp ăn được công ty ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp uy tín, vì thế người lao động an tâm về nguồn gốc, xuất xứ và ATTP. Ban ẩm thực của công đoàn, bộ phận y tế công ty cũng thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của nhà ăn để nắm bắt các ý kiến của công nhân lao động. Phản hồi về bữa ăn luôn được ban giám đốc công ty lắng nghe.

Tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (phường Bình Hòa), nhà ăn được thiết kế hiện đại, sạch, đẹp và cam kết tuân thủ quy trình chế biến an toàn. Doanh nghiệp này có đội ngũ y tế đảm nhận việc kiểm định chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Với 66 khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM, bữa ăn ca của công nhân được triển khai theo nhiều hình thức, như doanh nghiệp tự tổ chức bếp ăn hoặc đặt suất ăn công nghiệp. Vai trò của Công đoàn cơ sở góp phần quan trọng trong điều chỉnh, cải thiện bữa ăn công nhân.

Trong khi đó, năm học 2025-2026, TPHCM có 3.500 trường học với 2,6 triệu học sinh các cấp - con số lớn nhất cả nước. Nguy cơ liên quan đến ATTP cũng tăng cao hơn so với trước đây. Cô Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Tam Thắng), cho biết, để thuận lợi cho việc giám sát, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn phải chế biến trực tiếp tại chỗ. Mỗi ngày, từ 6 giờ 30 phút sáng, nguyên liệu được đưa đến để sơ chế và nấu nướng tại trường. Đến 9 giờ, thức ăn được chia vào các khay inox đậy nắp, phục vụ hơn 1.200 học sinh. Nhân sự của nhà trường giám sát toàn bộ quy trình từ sơ chế đến hoàn thiện, giáo viên sẽ ăn cùng học sinh để có đánh giá trực tiếp. Nếu phát hiện vi phạm ATTP, nhà cung cấp sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

“Thời gian tới, nhà trường dự kiến triển khai lớp học theo mô hình không gian “mở” để phụ huynh có thể đến quan sát trực tiếp quá trình học tập, ăn uống, sinh hoạt của các con”, cô Trần Thị An Pha cho hay.

Khuyến khích phụ huynh giám sát bữa ăn

Để lựa chọn nhà cung cấp đạt yêu cầu, các trường học phải tiến hành khảo sát, đánh giá hồ sơ năng lực, kiểm tra các đối tác cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn, đưa ra yêu cầu cụ thể về chất lượng và định lượng suất ăn. Nguồn nguyên liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên đơn vị thuộc chuỗi thực phẩm an toàn, các đơn vị đã đạt được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP… Tuy nhiên, theo cô Trần Thị An Pha, bên cạnh việc đánh giá năng lực của nhà cung cấp qua hồ sơ, việc giám sát ATTP từ phía nhà trường chủ yếu là cảm quan. Vì thế, sự hỗ trợ của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu hoặc xét nghiệm là điều rất cần thiết.

Chuẩn bị các suất ăn trưa tại một bếp ăn tập thể ở TPHCM. Ảnh: MINH KHUÊ

Quan tâm đến bữa ăn của học sinh là nhu cầu chính đáng của phụ huynh. Minh bạch trong triển khai bữa ăn học đường cũng là một tiêu chí củng cố uy tín nhà trường. Hiện nay, nhiều trường học đã công khai thực đơn, khẩu phần ăn hàng ngày trên nhóm Zalo của lớp, website nhà trường, hoặc dán tại cổng trường và khu vực bếp ăn để đảm bảo minh bạch. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn lo ngại cho sức khỏe con em khi vẫn có nơi không cung cấp thực đơn, không cho phụ huynh vào khu vực ăn bán trú, chụp hình suất cơm... Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM, khẳng định, vai trò giám sát của phụ huynh cần được khuyến khích vì góp phần tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm và công khai trong công tác tổ chức bữa ăn học đường.

Ngay từ đầu năm học, hàng ngàn cán bộ nhà trường, cán bộ phụ trách công tác y tế học đường tại TPHCM đã được trang bị kiến thức pháp lý, chuyên môn về ATTP. Ngoài ra, Sở ATTP TPHCM cũng lên kế hoạch phối hợp Sở GD-ĐT, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá thực tế hoạt động bếp ăn trong trường học. Việc tuân thủ quy định ATTP và giám sát không thể thực hiện theo giai đoạn mà cần liên tục, thường xuyên.

ATTP học đường không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm đạo đức đối với thế hệ tương lai. Một suất ăn không an toàn là nguy cơ mất niềm tin xã hội. Không có vùng chuyển tiếp, không có ngoại lệ trong công tác đảm bảo ATTP trường học Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN- Giám đốc Sở ATTP TPHCM

