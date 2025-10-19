Bé trai phải lọc máu liên tục vì căn bệnh đang gia tăng trong mùa mưa

Một bé trai ở An Giang nhập viện vì sốt cao liên tục, nôn ói, đau bụng trên nền dư cân, béo phì. Xét nghiệm cho thấy, trẻ gặp hội chứng thực bào máu nguy hiểm, có thể gây tử vong.

Ngày 19-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết liên tục tiếp nhận trẻ nhỏ bị sốt xuất huyết nặng, suy đa cơ quan những tuần qua.

Gần đây nhất, ngày 21-9, bệnh viện tiếp nhận bé trai L.T.D. (7 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) sau 5 ngày liên tục sốt cao, nôn ói, đau bụng. Kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhi mắc sốt xuất huyết trên nền dư cân, béo phì.

Mặc dù được truyền dịch nhưng bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, đau bụng, tăng men gan rất nhanh, tổn thương gan nặng và tổn thương thận cấp.

Tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền thuốc N-acetyl cystein, chống phù não, truyền các chế phẩm máu.

Bệnh nhi 7 tuổi được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi gặp hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao. Đây là tình trạng miễn dịch quá mạnh, phản ứng viêm quá mức gây tổn thương các cơ quan như huyết học, gan, thận... Hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết tuy ít gặp, nhưng có thể gây tử vong.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn và quyết định dùng thuốc dexamethasone để chống viêm. Tình trạng tạm ổn sau 24 giờ.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi mới ổn định hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận, đông máu về bình thường. Hiện, trẻ đang phục hồi tốt.

Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao trong mùa mưa. Một số bệnh nhân có nguy cơ trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong.

Trường hợp bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, cần được thăm khám tại các cơ sở y tế, nhất là khi kèm các dấu hiệu chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết, đau bụng, nôn ói nhiều...

