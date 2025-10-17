Cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ ngay tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 17-10, các bác sĩ đang công tác tại đặc khu Côn Đảo đã cấp cứu thành công bệnh nhân T.V.K. (34 tuổi) bị đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng, được đưa vào khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định chụp CT scan sọ não và kết quả chụp được gửi khẩn qua hệ thống PACS (hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế kỹ thuật số) về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn với các chuyên gia bệnh lý mạch máu não.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ nhất, có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch cấp cứu. Thực hiện ý kiến hội chẩn của các chuyên gia, BS-CK1 Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân dân 115) và BS-CK2 Nguyễn Thị Thanh Trúc (Bệnh viện Bình Dân) đã điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân.

Sau truyền thuốc, người bệnh cải thiện gần như hoàn toàn, chỉ còn liệt nhẹ bên trái.

BS CKI.Huỳnh Minh Triết đánh giá sự phục hồi ngoạn mục sức cơ của bệnh nhân T.V.K ngay sau truyền thuốc tiêu sợi huyết

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây ca can thiệp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch đầu tiên cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, cải thiện triệu chứng ngoạn mục cho người bệnh.

Qua đó, khẳng định hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng hệ thống hội chẩn từ xa và sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ, kịp thời giữa các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115, cùng các bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác tại đây, giúp bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị trong "giờ vàng" thành công.

THÀNH SƠN - KHÁNH CHI