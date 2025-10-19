Khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh mạch vành và đột quỵ

Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây ghi nhận nhiều ca đột tử ở người trẻ, trong đó khoảng 90% có nguyên nhân liên quan đến tim mạch, chủ yếu do các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động và căng thẳng kéo dài.

Ngày 18-10, phát biểu tại Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2025 với chủ đề "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị" diễn ra tại Hà Nội, GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, cảnh báo, gánh nặng bệnh tim mạch ở nước ta đang gia tăng nhanh, trong đó bệnh mạch vành và đột quỵ vẫn là 2 nguyên nhân hàng đầu khiến cho khoảng 200.000 người tử vong mỗi năm.

Theo chuyên gia, tốc độ gia tăng nhanh chóng của bệnh tim mạch là minh chứng rõ rệt cho sự bùng phát thầm lặng của một "đại dịch" toàn cầu về các bệnh không lây nhiễm và đang trở thành một trong những thách thức phát triển lớn nhất của thế kỷ 21. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây ghi nhận nhiều ca đột tử ở người trẻ, trong đó khoảng 90% có nguyên nhân liên quan đến tim mạch, chủ yếu do các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Trước thực tế đó, ngành y tế cần chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng ngừa sớm các bệnh tim mạch, thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ cộng đồng.

Để giảm gánh nặng bệnh tim mạch, cần triển khai một chiến lược phòng ngừa toàn diện và bền vững, bao gồm: giảm muối và chất béo trong khẩu phần ăn, kiểm soát ô nhiễm môi trường, hạn chế thực phẩm siêu chế biến; ứng dụng công nghệ tiên tiến để đánh giá nguy cơ sớm cho nhóm có nguy cơ cao; tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, bền vững và ưu tiên dự phòng.

"Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, căng thẳng và ô nhiễm môi trường là rất quan trọng. Nếu các yếu tố này được kiểm soát tốt, có thể ngăn ngừa được khoảng 80% các bệnh tim mạch", GS-TS Phạm Mạnh Hùng khuyến cáo.

QUỐC LẬP