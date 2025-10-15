Trực thăng bay đêm cấp cứu bệnh nhân ở Trường Sa

0 giờ 10 phút ngày 15-10, trực thăng Binh đoàn 18 hạ cánh xuống sân đỗ của Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa ông B.Đ.D. (56 tuổi, tỉnh Ninh Bình) bị nhồi máu cơ tim cấp từ Trường Sa về đất liền cấp cứu.

Trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 vận chuyển người bệnh từ đảo Thuyền Chài về đất liền điều trị

Trước đó, người bệnh đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi và được đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa) cấp cứu. Các y bác sĩ đã nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn từ xa khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175.

Kết quả hội chẩn xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, kèm tăng huyết áp và đái tháo đường týp 2, tiên lượng nặng, có nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động Tổ bay trực thăng cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá, ThS-BSCK1 Đinh Văn Hồng phụ trách, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 ngày 14-10.

Các y bác sĩ chăm sóc người bệnh trong quá trình vận chuyển về đất liền

Mặc dù điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê-kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn tuyệt đối, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 kịp thời.

Đến sáng 15-10, người bệnh được đặt 2 stent mạch vành, sức khỏe dần ổn định.

THÀNH SƠN