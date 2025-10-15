Thêm một ca thông tim can thiệp bào thai được thực hiện thành công

Ekip can thiệp bào thai Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện can thiệp thành công cho 1 sản phụ ở TPHCM có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Các bác sĩ thông tim can thiệp bào thai cho sản phụ

Sản phụ là chị T.N.Đ. (29 tuổi), được phát hiện thai nhi có bất thường ở tim, hẹp van động mạch phổi khi thai mới được hơn 19 tuần.

Khi thai hơn 29 tuần, sau khi kiểm tra thấy tình trạng hẹp van động mạch phổi, tiên lượng tử vong sau sinh và nguy cơ thai lưu vượt quá 40% nếu không được can thiệp kịp thời, các bác sĩ đã quyết định thông tim can thiệp bào thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật can thiệp được thực hiện thành công vào chiều 14-10. Hiện tình trạng thai phụ ổn định, tim thai em bé phục hồi tốt.

Theo BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đây là ca can thiệp tim thai thành công thứ 11 trong chuỗi chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 – một bước tiến quan trọng trên hành trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và được Bộ Y tế Việt Nam ra quyết định đưa kỹ thuật “Thông tim can thiệp trong bào thai” vào danh mục kỹ thuật chính thức đầu tiên của Việt Nam; là cơ sở giúp cho nhiều em bé bị bất thường tim được thực hiện kỹ thuật này.

THÀNH SƠN