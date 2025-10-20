Các ca bệnh truyền nhiễm tăng nhanh cùng lúc: Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch

TPHCM và nhiều tỉnh thành phía Nam đang đối mặt với tình trạng gia tăng nhanh cùng lúc bệnh truyền nhiễm theo mùa như tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH) và các bệnh về hô hấp.

Số ca điều trị nội trú tăng cao

Từ sáng sớm 18-10, tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã đông nghẹt phụ huynh bồng bế con nhỏ đến thăm khám. Ngồi ôm con mới hơn 1 tuổi trước cửa phòng khám chờ đến lượt, chị Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ phường An Khánh, TPHCM) cho biết, con chị sốt cao, nổi bóng nước ở lòng bàn tay và miệng từ 2 ngày trước. Lúc đầu chị nghĩ con chỉ bị sốt bình thường, cho uống thuốc hạ sốt ở nhà. Đến hôm nay bé quấy khóc, không chịu ăn nên chị đưa đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc TCM, cần nhập viện theo dõi.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng. Ảnh: THÀNH AN

Theo BS-CK2 Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, những ngày gần đây số ca mắc TCM điều trị nội trú tại khoa tăng gấp 3-4 lần so với 2 tuần trước, chưa kể ca bệnh điều trị ngoại trú. Tính đến sáng 18-10, khoa đang điều trị cho hơn 20 ca bệnh TCM mức độ nặng và gần 60 ca SXH mức độ cảnh báo. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhi là trẻ sơ sinh và có bệnh nền, thuộc nhóm nguy cơ biến chứng cao nếu không được điều trị kịp thời. Cùng với sự gia tăng số ca mắc TCM thì số ca SXH vẫn ở mức cao. Thời điểm này, TPHCM vẫn thường xuyên mưa, là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh sinh sôi, phát triển. Dự báo các bệnh truyền nhiễm còn gia tăng thời gian tới và nguy cơ bệnh chồng bệnh, dịch chồng dịch là rất lớn.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tổng số ca SXH lũy tiến từ đầu năm đến nay là 43.474 ca, trong đó 17 trường hợp tử vong. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị ngày càng tăng, gây áp lực lớn cho các bệnh viện. Cùng thời điểm số ca mắc TCM cũng tăng nhanh. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca TCM đã lên đến 24.603 ca (phần lớn ghi nhận ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi).

Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố những ngày qua cũng ghi nhận số lượng trẻ nhập viện vì SXH và TCM tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm giữa năm. Nhiều khoa phải bổ sung giường bệnh, tăng cường nhân lực trực cấp cứu để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Chủ động kế hoạch phòng chống

Theo BS-CK2 Nguyễn Đình Qui, bệnh viện đã chuẩn bị phương án ứng phó kỹ lưỡng: dự trữ thuốc điều trị, bố trí thêm giường bệnh, khu vực cách ly, tăng cường nhân viên y tế từ các khoa khác khi cần. Bên cạnh việc phân khu điều trị trong khoa Nhiễm dành cho từng bệnh chuyên biệt, tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện cũng đã sẵn sàng mở rộng giường bệnh tạm thời tại các khoa khác, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá tải.

BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, cho biết, ngành y tế thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó. Hệ thống giám sát dịch được tăng cường, bảo đảm phát hiện sớm ổ dịch để xử lý ngay tại cộng đồng. Các đội phòng chống dịch tích cực phối hợp địa phương thực hiện phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng, kiểm tra và xử lý các điểm nguy cơ cao.

Các bệnh viện tuyến thành phố đã có kế hoạch mở rộng giường bệnh, tăng cường nhân lực, dự trữ thuốc, dịch truyền và trang thiết bị hồi sức. Các cơ sở y tế tuyến dưới cũng được tập huấn khả năng nhận diện sớm và xử lý đúng phác đồ bệnh SXH và TCM, tránh chuyển viện muộn. Công tác truyền thông cộng đồng được đẩy mạnh. Các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mầm non được khuyến cáo tăng cường vệ sinh lớp học, khử khuẩn đồ chơi, theo dõi sát sức khỏe học sinh để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ.

Các bệnh viện nhi đang ghi nhận số lượt khám và nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp tăng mạnh. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tuần đầu tháng 10 ghi nhận 12.332 lượt đến khám (tăng gấp đôi so với tuần đầu tháng 9); số trẻ nhập viện điều trị nội trú cũng tăng từ 286 lên 475 ca. Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận nhiều trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính chủ yếu do virus (siêu vi), một số ít do bội nhiễm vi khuẩn. Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm giao mùa nên trẻ dễ bị nhiễm virus hô hấp, đặc biệt là nhóm dưới 2 tuổi hoặc có bệnh nền.

MINH NAM