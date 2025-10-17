Dự kiến chi 6.000 tỷ đồng/năm khám sức khỏe miễn phí cho các đối tượng ưu tiên

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Người cao tuổi khám bệnh tại một cơ sở y tế

Chiều 17-10, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến.

Dự thảo bao gồm 3 nhóm chính sách lớn: giảm chi phí y tế và mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân; nhân lực y tế và đào tạo chuyên sâu; chính sách đột phá về đất đai, tài chính và y tế dự phòng.

Theo dự thảo, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Ngân sách nhà nước ước chi cho các đối tượng ưu tiên khoảng 6.000 tỷ đồng/năm và có thể tăng dần, cùng với kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó sẽ từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, cụ thể là từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội…

Ở nhóm chính sách thứ 2, dự thảo quy định chế độ phụ cấp 100% đối với người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, cũng như trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí ước khoảng 4.481,1 tỷ đồng (trong đó, 97% kinh phí dành cho các đơn vị thuộc các địa phương)…

Ở nhóm chính sách về đất đai, tài chính và y tế dự phòng, mục tiêu là tạo cơ chế đặc biệt để tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở. Dự thảo giao UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi, hoặc đất dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế và lập quỹ đất sạch tại vị trí thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận dịch vụ y tế.

Đặc biệt, dự thảo khẳng định, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng (không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính). Ngân sách nhà nước cũng bảo đảm kinh phí cho hoạt động tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch đối với các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm chủ động phòng, chống dịch.

Quy định về tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch trong dự thảo này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 cho đến khi Luật Phòng bệnh có hiệu lực thi hành (dự kiến 1-7-2026).

