Cắt bỏ 5m ruột non hoại tử, cứu sống bệnh nhân

Một bệnh nhân nam (60 tuổi, phường Rạch Dừa, TPHCM) bị tắc động mạch mạc treo tràng trên cấp tính vừa được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) phẫu thuật cứu sống kịp thời.

Một ca phẫu thuật của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, bí trung đại tiện. Kết quả thăm khám, chụp CT scan cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề.

Tình trạng tắc nghẽn động mạch nuôi ruột khiến máu không đến được ruột non và ruột già, gây ra hoại tử. Đây là bệnh lý rất hiếm gặp với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẩn trương mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ đoạn ruột non dài gần 5m bị hoại tử. Sau 10 ngày điều trị, hồi sức tích cực bệnh nhân đã được xuất viện.

BS.CKII Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, chia sẻ, phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một tình huống cấp cứu tối khẩn với tỷ lệ cứu sống thấp (dưới 40%). Thời điểm vàng để phẫu thuật là trong vòng 6 giờ kể từ khi bệnh khởi phát.

Tắc mạch mạc treo thường do các nguyên nhân như: xơ vữa động mạch, cục huyết khối đến từ tim, viêm mạch máu… làm cho cục máu đông kẹt lại ở những động mạch nuôi ruột. Bệnh thường khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa, dễ gây nhầm lẫn dẫn tới chẩn đoán muộn.

Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, tiền sử hút thuốc lá, ung thư… cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.

KHÁNH CHI