Cụm Y tế Tân Kiên: Điểm sáng đột phá của TPHCM

Đây là cụm “Campus” theo mô hình viện, trường hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Là điểm sáng và sự đột phá, sáng tạo của TPHCM nói chung và của ngành y tế thành phố nói riêng.
Khởi công từ năm 2015, Cụm Y tế Tân Kiên (tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TPHCM), có tổng diện tích quy hoạch 73ha, được chia làm 2 giai đoạn theo mô hình y tế xanh, chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân TDTT, cùng nhà lưu trú dành cho thân nhân người bệnh.
Giai đoạn 1, đã thi công 2 bệnh viện, 1 trung tâm và 1 trường đại học y khoa, trên tổng diện tích 33,32ha, tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 (giai đoạn 2) sẽ khởi công xây mới các trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cơ sở 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.