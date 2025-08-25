Cụm Y tế Tân Kiên: Điểm sáng đột phá của TPHCM

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, dự án, công trình dân sinh trọng điểm Cụm Y tế Tân Kiên đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đây là cụm “Campus” theo mô hình viện, trường hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Là điểm sáng và sự đột phá, sáng tạo của TPHCM nói chung và của ngành y tế thành phố nói riêng.

Toàn cảnh không gian xanh - sạch - đạt chuẩn quốc tế của Cụm Y tế Tân Kiên

Khởi công từ năm 2015, Cụm Y tế Tân Kiên (tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TPHCM), có tổng diện tích quy hoạch 73ha, được chia làm 2 giai đoạn theo mô hình y tế xanh, chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân TDTT, cùng nhà lưu trú dành cho thân nhân người bệnh.

Giai đoạn 1, đã thi công 2 bệnh viện, 1 trung tâm và 1 trường đại học y khoa, trên tổng diện tích 33,32ha, tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 (giai đoạn 2) sẽ khởi công xây mới các trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cơ sở 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Không gian Bệnh viện Nhi đồng TPHCM xanh - sạch - hiện đại, đạt chuẩn quốc tế

Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM trong Cụm Y tế Tân Kiên

Hoàn thiện khu vực đường chạy điền kinh tại sân vận động dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2

Xe điện đưa rước người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM

Bệnh nhi được điều trị, chăm sóc trong không gian hiện đại tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM

QUANG HUY - HOÀNG HÙNG