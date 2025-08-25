Y tế - Sức khỏe

Cụm Y tế Tân Kiên: Điểm sáng đột phá của TPHCM

SGGP

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, dự án, công trình dân sinh trọng điểm Cụm Y tế Tân Kiên đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đây là cụm “Campus” theo mô hình viện, trường hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Là điểm sáng và sự đột phá, sáng tạo của TPHCM nói chung và của ngành y tế thành phố nói riêng.

PSA Anh23-24.jpg
Toàn cảnh không gian xanh - sạch - đạt chuẩn quốc tế của Cụm Y tế Tân Kiên

Khởi công từ năm 2015, Cụm Y tế Tân Kiên (tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TPHCM), có tổng diện tích quy hoạch 73ha, được chia làm 2 giai đoạn theo mô hình y tế xanh, chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân TDTT, cùng nhà lưu trú dành cho thân nhân người bệnh.

Giai đoạn 1, đã thi công 2 bệnh viện, 1 trung tâm và 1 trường đại học y khoa, trên tổng diện tích 33,32ha, tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 (giai đoạn 2) sẽ khởi công xây mới các trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cơ sở 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

PSA Anh2-23.jpg
Không gian Bệnh viện Nhi đồng TPHCM xanh - sạch - hiện đại, đạt chuẩn quốc tế
PSA Anh15-5.jpg
Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM trong Cụm Y tế Tân Kiên
PSA Anh22-14.jpg
Hoàn thiện khu vực đường chạy điền kinh tại sân vận động dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2
PSA Anh13-XE ĐIỆN.jpg
Xe điện đưa rước người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM
PSA Anh11-2.jpg
Bệnh nhi được điều trị, chăm sóc trong không gian hiện đại tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM
Tin liên quan
QUANG HUY - HOÀNG HÙNG

Từ khóa

Cụm Y tế Tân Kiên Bệnh viện Truyền máu huyết học Bệnh viện Nhi đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn