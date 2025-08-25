Sản phụ vượt cạn thành công dù mắc bệnh nguy hiểm

Mắc hội chứng Budd-Chiari, một sản phụ 33 tuổi đối mặt với các nguy cơ như sảy thai, thai lưu, thai chậm tăng trưởng. Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ, hai mẹ con sản phụ đã vượt qua thời khắc nguy hiểm.

Em bé ra đời khỏe mạnh

Ngày 25-8, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 3 năm trước, chị T.T.L.T. (33 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, bí tiểu kéo dài, đau bụng và bụng trướng to.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chị được chẩn đoán mắc hội chứng Budd-Chiari, một bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 - 1/2,5 triệu dân.

Trong hội chứng Budd-Chiari, người bệnh gặp tình trạng tắc nghẽn tĩnh mạch gan do lượng máu đi vào nhiều hơn máu thoát ra. Gan trở nên sưng to, đau, sự tắc nghẽn làm cho chất lỏng rò rỉ từ gan vào ổ bụng, gây cổ trướng, một trong những triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng Budd-Chiari.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã can thiệp đặt stent tĩnh mạch và duy trì điều trị kháng đông, giúp tình trạng bệnh nhân ổn định. Sau đó, chị T. trở về cuộc sống bình thường, lập gia đình.

Một năm sau, chị T. mang thai tự nhiên và tiếp tục theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thuốc kháng đông được điều chỉnh theo từng giai đoạn.

BS-CKII Ngô Minh Hưng, Trưởng khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định, ở phụ nữ đã mắc bệnh Budd-Chiari, việc mang thai làm nặng thêm tình trạng bệnh, nguy cơ tử vong cao nếu chưa điều trị ổn định.

Tỷ lệ có thai và sinh sống thành công rất thấp, chỉ khoảng 20% - 30% phụ nữ Budd-Chiari mạn có thể sinh con. Hầu hết người bệnh này đều phải dùng kháng đông trong thai kỳ. Thai cũng dễ gặp biến chứng như sẩy thai, thai chết lưu hoặc thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Đến tuần thai 38, nhận thấy tình trạng thai chậm tăng trưởng và giảm máu nuôi, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, ngưng kháng đông kịp thời để tiến hành phẫu thuật bắt con. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn với hai mẹ con sản phụ.

Ngay sau sinh, chị T. được tái khởi động thuốc kháng đông sớm để ngăn ngừa huyết khối và tắc stent.

Theo BS Ngô Minh Hưng, phụ nữ mắc hội chứng Budd-Chiari chỉ nên mang thai khi bệnh đã được kiểm soát ổn định (sau nong, đặt stent, dùng kháng đông dự phòng), theo dõi thai kỳ kỹ lưỡng và tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

GIAO LINH