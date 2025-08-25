Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Ngày 25-8, phản ứng trước thông tin lan truyền về việc Việt Nam ghi nhận ca mắc bệnh Chikungunya, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã bác bỏ tin này và khẳng định tính từ đầu năm đến nay, cả nước chưa phát hiện ca mắc Chikungunya nào.

Cùng với đó, Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh Chikungunya và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống.

Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Chikungunya từ đầu năm 2025 tới nay

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (thuộc khu vực Đông Phi). Ngày 22-7, WHO đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương. Những đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu.

Các triệu chứng của Chikungunia xuất hiện 4-8 ngày sau khi bị muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika) nhiễm bệnh đốt. Hầu hết các triệu chứng thường tự khỏi trong vòng 2-7 ngày. Người mắc bệnh Chikungunya thường có triệu chứng đặc trưng, như: sốt khởi phát đột ngột trên 38,5 độ C, kèm theo đau khớp, viêm khớp nặng. Nhóm bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, bao gồm trẻ sơ sinh bị mắc bệnh khi sinh từ mẹ bị mắc bệnh hoặc bị mắc bệnh trong những tuần sau sinh, người lớn có bệnh lý nền. Khi đã khỏi bệnh, có khả năng miễn dịch với Chikungunya. Hiện không có thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị bệnh Chikungunya. Việc điều trị chủ yếu nhằm giảm các triệu chứng, bao gồm thuốc giảm đau khớp và thuốc hạ sốt.

NGUYỄN QUỐC