Cứu sống người bệnh đứt động mạch cổ, sốc mất máu

Ngày 3-5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, vừa tiếp nhận và xử trí thành công cho người bệnh Tr. X. T. (20 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) bị đa chấn thương vùng ngực.

Người bệnh nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực, đứt động mạch cổ trái, máu chảy ồ ạt. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ nặng. Huyết áp bệnh nhân không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng.

Bác sĩ Nguyễn Tri Phương phẫu thuật cho người bệnh

Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực 20 phút cho đến khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ để duy trì sự sống.

Sau 60 phút tiếp nhận vào cấp cứu, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

Theo PGS-TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim. Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, đồng thời ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn.

"Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức cùng ngân hàng máu, ê kíp đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh", PGS-TS Trần Thanh Vỹ thông tin.

THÀNH SƠN

