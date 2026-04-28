Ứng dụng công nghệ phòng ngừa tai nạn lao động từ sớm, từ xa

Ngày 28-4, tại Công ty Cổ phần LDT (xã Châu Pha, TPHCM), Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức lễ phát động Tháng An toàn Vệ sinh lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng An toàn Vệ sinh lao động.

Dự buổi lễ có ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Tháng An toàn vệ sinh lao động (tháng 5) năm nay, được triển khai với với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Đây là thông điệp có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào quản trị phát triển. Đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ sớm, từ xa, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trần Quốc Khánh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về vị trí, vai trò của công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, cảnh báo nguy cơ và đánh giá mức độ an toàn tại nơi làm việc. Tăng cường đào tạo, huấn luyện thực chất, nhất là với lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát quy trình, nội quy, điều kiện làm việc, kiểm soát máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không chạy theo tiến độ, lợi nhuận mà đánh đổi an toàn của người lao động…

Nhân dịp này, Hội Khoa học Kỹ Thuật An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho ông Lê Duy Thặng, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Liên chi hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động Đông Nam Bộ về những đóng góp xuất sắc trong năm 2025.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần LDT công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu An toàn và Sức khỏe Cộng đồng (trực thuộc công ty, trụ sở tại phường Rạch Dừa, TPHCM), do ông Lê Duy Thặng làm Viện trưởng; đồng thời ra mắt Hội đồng khoa học.

KHÁNH CHI