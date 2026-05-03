Trực thăng chuyển người bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị

2 giờ 45 ngày 3-5, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam đã hạ cánh xuống Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), đưa 2 người bệnh từ Đảo Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa) về đất liền điều trị chuyên sâu.

Trực thăng vận chuyển người bệnh về đất liền điều trị

Trường hợp thứ nhất là người bệnh T.Đ.H (49 tuổi, công nhân một công ty xây dựng) bị tai nạn lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), tổ chức nhiều phiên hội chẩn nhằm đảm bảo quá trình điều trị tốt nhất, sẵn sàng phương án tổ chức cấp cứu đường không.

Trước tình trạng người bệnh diễn tiến không thuận lợi, bệnh viện đã quyết định vận chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu. Sau khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo Trường Sa Lớn, Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y đã thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực chuyên sâu hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, điều chỉnh dịch thể, giảm đau… ổn định cho người bệnh trước khi vận chuyển về đất liền.

Trường hợp thứ hai là người bệnh V. V. Th. (55 tuổi), bị áp xe vùng hạ sườn trái giai đoạn dịch hóa. Bệnh nhân cũng được kết hợp vận chuyển về đất liền điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 theo dõi người bệnh trên suốt chuyến bay

Theo Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, kíp trưởng Kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175, lúc 18 giờ 58 phút ngày 2-5, Tổ cấp cứu đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo thực hiện nhiệm vụ. Điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp cận, cất – hạ cánh và vận chuyển người bệnh bằng đường không xuyên đêm.

Đến 2 giờ 45 ngày 3-5, trực thăng đã hạ cánh xuống Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) an toàn.

THÀNH SƠN