Người phụ nữ ở TPHCM suýt mất mạng vì mèo cắn

Sau khi bị mèo cắn 3 ngày, bệnh nhân H.N.P. (59 tuổi) bất ngờ nguy kịch vì tổn thương thận cấp, sốc nhiễm khuẩn và suy tạng.

Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh nhân là cô H.N.P. (59 tuổi), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, nhiễm trùng nặng. Vùng cẳng chân trái có vết thương sưng nề, rỉ dịch.

Vết thương mèo cắn trên chân trái của bệnh nhân.

Gia đình cho biết, 3 ngày trước, cô P. bị mèo cắn ở chân trái, vết thương chảy máu và đã được xử trí tại nhà, tiêm phòng dại.

Tuy nhiên, vết thương ngày càng sưng đau, rỉ dịch. Bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ, tri giác giảm dần.

Tại khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn từ đường da niêm, biến chứng tổn thương thận cấp nặng, toan chuyển hóa và rối loạn điện giải.

Đáng ngại, bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường typ 2, tăng huyết áp và suy thượng thận mạn do thuốc.

Ê-kíp tiến hành điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch, bù dịch và điện giải. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, huyết áp tiếp tục tụt, xuất hiện dấu hiệu suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân dần ổn định sau thời gian điều trị hồi sức tích cực, lọc máu liên tục.

Trước diễn tiến nguy kịch, ê-kíp quyết định thực hiện lọc máu liên tục. Đây là phương pháp hồi sức chuyên sâu giúp loại bỏ các chất độc, dịch và điện giải dư thừa ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau hai ngày lọc máu liên tục kết hợp điều trị nội khoa tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, huyết động ổn định, ngưng được thuốc vận mạch và cai máy thở.

Đến ngày thứ ba, bệnh nhân được chuyển về khoa Nội tiếp tục theo dõi, hồi phục tốt trước khi xuất viện.

Bệnh viện An Bình khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các vết cắn, vết trầy xước do vật nuôi. Bên cạnh tiêm phòng dại, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường (như sưng, đau, rỉ dịch, sốt hoặc mệt mỏi).

Đáng chú ý, vết thương nhỏ do vật nuôi cắn có thể tiến triển thành nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đặc biệt ở người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc suy giảm miễn dịch.

