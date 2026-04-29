Sớm làm rõ vụ nghi ngộ độc tại trường tiểu học ở TPHCM

Ngày 29-4, liên quan tới vụ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TPHCM), Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở ATTP TPHCM đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý.

Theo đó, Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân, bảo đảm không để ảnh hưởng đến tính mạng. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang điều trị nhiều học sinh của trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: GIAO LINH

Cục ATTP cũng đề nghị Sở ATTP TPHCM phối hợp với ngành giáo dục tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong công tác kiểm soát nguồn thực phẩm và quy trình chế biến; đẩy mạnh tuyên truyền về ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và hàng quán thức ăn đường phố, nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự.

Theo Sở ATTP TPHCM, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra. Tính đến chiều 28-4, đã có 46 học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói… đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, 17 trường hợp ngoại trú.

MINH KHANG