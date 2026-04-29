Y tế - Sức khỏe

Sớm làm rõ vụ nghi ngộ độc tại trường tiểu học ở TPHCM

SGGPO

Ngày 29-4, liên quan tới vụ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TPHCM), Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở ATTP TPHCM đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý.

Theo đó, Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân, bảo đảm không để ảnh hưởng đến tính mạng. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang điều trị nhiều học sinh của trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: GIAO LINH

Cục ATTP cũng đề nghị Sở ATTP TPHCM phối hợp với ngành giáo dục tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong công tác kiểm soát nguồn thực phẩm và quy trình chế biến; đẩy mạnh tuyên truyền về ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và hàng quán thức ăn đường phố, nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự.

Theo Sở ATTP TPHCM, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra. Tính đến chiều 28-4, đã có 46 học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói… đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, 17 trường hợp ngoại trú.

MINH KHANG

Từ khóa

Sở ATTP TPHCM Cục ATTP Tiểu học Đặng Thùy Trâm Bếp ăn tập thể Giao Linh Ngộ độc Truy xuất Vói Bệnh phẩm An toàn thực phẩm

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn