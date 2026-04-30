Y tế - Sức khỏe

Kịp thời cứu sống du khách biểu hiện bất thường tại Bãi Sau

SGGPO

Sáng 30-4, lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời phát hiện và cứu sống một du khách lớn tuổi có ý biểu hiện bất thường tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng sáng cùng ngày, đội cứu hộ thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi biển Bãi Sau đã phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường, tiến ra xa bờ trong trạng thái tinh thần không ổn định. Nhận thấy nguy cơ đuối nước, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nhờ được cấp cứu kịp thời bà N.T.H đã qua cơn nguy hiểm

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (68 tuổi, ngụ TP Đồng Nai). Qua trao đổi ban đầu, bà cho biết do buồn chuyện gia đình nên đã một mình thuê xe từ Đồng Nai đến khu vực Bãi Sau với ý định tự tử.

Ngay sau khi được đưa vào bờ, bà H. được lực lượng cứu hộ sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Đại diện lực lượng cứu hộ cho biết, trong dịp lễ, lượng du khách đổ về các bãi biển tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn, trong đó có những trường hợp liên quan đến tâm lý, sức khỏe. Việc tăng cường tuần tra, quan sát giúp kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, du khách khi đến biển cần chú ý đảm bảo an toàn, không tắm biển khi sức khỏe không đảm bảo hoặc tinh thần không ổn định. Đồng thời, gia đình và người thân cần quan tâm, chia sẻ kịp thời để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN NAM

