Chia sẻ của bác sĩ tim mạch trong câu chuyện "hơn cả điện ảnh"

Những ngày qua, bức ảnh chiếc xe cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đậu giữa Bệnh viện Từ Dũ được chia sẻ khắp mạng xã hội với câu chuyện được mô tả "hơn cả điện ảnh". Bác sĩ trên chiếc xe cấp cứu đã góp sức cứu sống một người mẹ.

Hình ảnh trên được đăng tải trên Facebook từ tài khoản Lê Phương Dung và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, TikTok.

Nội dung bài đăng như sau:

"Cái xe cấp cứu đậu giữa sân BV Từ Dũ là của BV Chợ Rẫy - chở 1 bác sĩ tim mạch qua vì báo động đỏ liên viện - 1 ca ngừng tim trên bàn mổ. Bác sĩ tim mạch bay cái vèo xuống xe, chạy như bay về phía phòng mổ, để cuối cùng bệnh nhân đã ở lại cùng 3 đứa con nhỏ của cô ấy. Hơn cả điện ảnh".

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bài đăng trên nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội với năng lượng tích cực. Và người bác sĩ tim mạch “chạy như bay về phía phòng mổ" trong câu chuyện là BSCK1 Trịnh Ngọc Thạnh, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chia sẻ với Báo SGGP, BS Trịnh Ngọc Thạnh xác nhận đó là tình huống báo động đỏ liên viện rất khẩn cấp cách đây khoảng 1 tuần.

Khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thông tin về tình huống bệnh nhân ngưng tim trên bàn mổ tại Bệnh viện Từ Dũ. BS Trịnh Ngọc Thạnh được phân công sang hỗ trợ các đồng nghiệp.

“Tình huống khẩn cấp, chậm trễ tích tắc có thể nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân. Ngay lập tức bệnh viện điều động xe cấp cứu, tôi có mặt tại Bệnh viện Từ Dũ chỉ sau khoảng 7-8 phút.

Lúc này, nhân viên phòng mổ ở cổng bệnh viện chờ sẵn. Chúng tôi chạy rất nhanh, gần như là phi từ xe xuống là chạy. Bác sĩ nào trong tình huống khẩn cấp cứu người cũng sẽ như vậy.

Rồi tôi khoác áo, thay dép, đội mũ, khẩu trang đảm bảo vô khuẩn rồi vào phòng mổ ngay lập tức.

Suốt thời gian chờ BS tim mạch sang hội chẩn, các đồng nghiệp đã hồi sức, cấp cứu người bệnh; ê-kíp phẫu thuật, hồi sức, gây mê và lãnh đạo BV Từ Dũ đều có mặt tại phòng mổ”, BS Thạnh nhớ lại.

BS Trịnh Ngọc Thạnh đang kiểm tra tình trạng một bệnh nhân.

Bệnh nhân là một phụ nữ đã có 3 con. Lần này, thai bị lưu và chị được chuyển mổ cấp cứu do biến chứng nhau bong non. Đây là một cấp cứu sản khoa nguy hiểm, xảy ra khi bánh nhau bám đúng vị trí nhưng tách khỏi thành tử cung trước khi sổ thai, đe dọa tính mạng.

Quá trình phẫu thuật, người bệnh đột ngột ngưng tim. Theo BS Thạnh, trong sản khoa, nguyên nhân thường gặp gây ngưng tim trên bàn mổ thường liên quan đến tim mạch.

Cùng với ê-kip Bệnh viện Từ Dũ, BS Thạnh đã hỗ trợ ý kiến chuyên môn, thực hiện một số chẩn đoán về điện tim, siêu âm để đánh giá nguyên nhân ngưng tim. Từ đó, đưa ra xử trí phù hợp.

Cuộc hội chẩn khẩn diễn ra ngay trong phòng mổ, kịp thời giữ được sự sống cho người bệnh, cũng là giữ lại người mẹ cho 3 đứa trẻ.

"Tôi được biết các đồng nghiệp Bệnh viện Từ Dũ đang theo dõi bệnh nhân rất chu đáo. Hy vọng mọi điều đều tốt đẹp để chị trở về với các con.

Tôi không nghĩ hình ảnh mình phi từ xe cấp cứu khi đi hội chẩn lại được chia sẻ nhiều và ấn tượng như vậy. Trong tình huống báo động đỏ liên viện, nhân viên y tế bất cứ bệnh viện nào cũng sẽ khẩn cấp như thế", BS Thạnh chia sẻ.

Chia sẻ của BSCK1 Trịnh Ngọc Thạnh về ca báo động đỏ liên viện.

Báo động đỏ liên viện là quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, cần sự phối hợp can thiệp của nhiều chuyên khoa khác nhau. Trước đó, hồi tháng 3, Bệnh viện Từ Dũ cũng phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân mang thai trong ổ bụng ở vị trí cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm.

GIAO LINH