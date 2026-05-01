Bệnh viện Mắt TPHCM mở rộng thêm không gian phát triển chuyên sâu và giảm tải

Ngày 1-5, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho Bệnh viện Mắt TPHCM tại 2 cơ sở (số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ).

Người bệnh ngồi chờ thực hiện thủ tục phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Mắt TPHCM

Theo Sở Y tế, nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt TPHCM luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, với trung bình khoảng 5.000 lượt khám/ngày, có thời điểm lên đến 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật mỗi ngày. Trong khi đó, cơ sở hiện hữu bị giới hạn về không gian, khó tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tinh gọn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Việc tiếp nhận các cơ sở tại 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ mang ý nghĩa “giải tỏa áp lực trước mắt – tạo dư địa phát triển lâu dài”.

Cụ thể, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ nhanh chóng được tổ chức thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến 800–1.000 lượt bệnh nhân/ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Đây là giải pháp trực tiếp giúp giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ bố trí khối hành chính – đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn; về trung hạn sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng đến phát triển du lịch y tế.

Người bệnh chờ đăng ký khám mắt ở sân Bệnh viện Mắt TPHCM tại Khu khám và điều trị trong ngày

Trong định hướng phát triển không gian y tế theo mô hình “đa cực”, Bệnh viện Mắt TPHCM sẽ triển khai cơ sở 2 tại phường Bình Dương – nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng lớn. Cơ sở này sẽ đóng vai trò là trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao, tập trung vào tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý nhãn khoa có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, để mọi người dân có thể tiếp cận được dịch vụ y tế ngay mà không cần di chuyển vào lõi nội đô thị, bệnh viện dự kiến triển khai các đề án sau với nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện và vốn vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất của thành phố.

Cụm y tế Tân Kiên (phía Tây-Nam) triển khai xây dựng Bệnh viện Mắt hoàn chỉnh có quy mô 300 giường dự kiến tại khu đất 621 Phạm Viết Chánh, phường Bình Tiên (khoảng 25.000 m2). Đây sẽ là một Bệnh viện Nhãn khoa toàn diện, chuyên sâu, hiện đại, đồng bộ ngang tầm khu vực với trọng tâm là hình thành các Trung tâm Mắt Nhi, Bướu Mắt, Ghép Giác mạc, Chấn thương Mắt, Glaucoma, Dịch kính võng mạc, Thần kinh nhãn khoa, Khúc xạ nhãn khoa và Thăm dò chức năng nhãn khoa. Đây cũng là nơi Bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm đào tạo chuyên sâu về nhãn khoa cho y bác sĩ trong, ngoài nước và thành lập Trung tâm nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa.

Cụm y tế Thủ Đức (Phía Đông) triển khai xây dựng 1 Trung tâm khám và điều trị ban ngày về nhãn khoa chất lượng cao ở Khu đất G2 thuộc Khu dân cư số 1, phường Cát Lái (8.300 m2) với quy mô 100 giường với đầy đủ chuyên khoa và 1 trung tâm chuyên sâu về Khúc xạ kỹ thuật cao (cả ngoại và nội khoa).

“Việc tận dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư kết hợp với mở rộng ra các khu vực vệ tinh như khu vực Bình Dương, Tân Kiên, Thủ Đức thể hiện một cách tiếp cận quản trị mới: không chỉ “giải quyết quá tải”, mà là tái cấu trúc toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ nhãn khoa theo hướng phân bố hợp lý, chuyên sâu và bền vững. Đây chính là tiền đề để Bệnh viện Mắt TPHCM từng bước hình thành chuỗi trung tâm nhãn khoa hiện đại, đồng bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe tầm khu vực ASEAN”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

THÀNH SƠN