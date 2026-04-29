Một ca hiến tạng tại Huế, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho 6 người

Ngày 29-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến tạng chết não.

Các ca ghép được triển khai với sự tham gia của gần 200 y, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế lấy tạng từ người chết não hiến tặng để ghép cho 6 bệnh nhân

Trước đó, ngày 15-4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế nhận được đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.D.T (44 tuổi, trú tại TP Huế). Bệnh nhân T. được xác định chết não, sau tai nạn giao thông.

20 giờ 45 phút ngày 16-4, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và dành phút mặc niệm tri ân người hiến, các ê kíp phẫu thuật đồng loạt triển khai lấy - ghép tạng (tim, gan, thận, giác mạc) tại 5 phòng mổ.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ê kíp phẫu thuật mặc niệm, tri ân người hiến tạng

Đến ngày 29-4, kết quả hậu phẫu cho thấy các bệnh nhân đều phục hồi tích cực. Cụ thể, bệnh nhân D. (41 tuổi) sau ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống được, tình trạng ổn định; bệnh nhân S. (64 tuổi) sau ghép gan phục hồi tốt chức năng gan. Hai bệnh nhân P. (34 tuổi) và C. (30 tuổi) ghép thận đã tỉnh táo, ăn uống được. Hai bệnh nhân ghép giác mạc phục hồi một phần thị giác và đã xuất viện ngày 18-4.

VĂN THẮNG

