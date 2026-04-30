Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cứu sống bệnh nhân 3 lần ngưng tim liên tiếp

Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định

Ông Nguyễn Minh H. (44 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, TPHCM) đang ngủ thì đột ngột đau ngực dữ dội. Ngay lập tức, người nhà đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục đau ngực, vã mồ hôi, khó thở, tím tái, mạch khó bắt, huyết áp thấp, SpO₂ 80% (bình thường >95%). Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên thành trước rộng. Các bác sĩ trực nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính rất nguy hiểm, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Trong thời gian hồi sức tích cực cho bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Cấp cứu khẩn trương hội chẩn với ê-kíp can thiệp mạch vành. Chỉ sau 10 phút, bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp tim mạch. “Ngay khi vừa vào phòng can thiệp, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, xuất hiện các rối loạn nhịp nguy hiểm như rung thất, xoắn đỉnh. Tình trạng ngưng tim xảy ra liên tiếp 3 lần. Chúng tôi phải vừa ép tim, sốc điện, sử dụng thuốc chống loạn nhịp, đồng thời tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu”, BSCKII. Nguyễn Vĩnh Trung, Phó khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhớ lại.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực cấp cứu và can thiệp, bệnh nhân đã được cứu sống. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Trung cho biết, yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ca bệnh đó là người bệnh được cấp cứu kịp thời. Trên thực tế, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nhập viện muộn do tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn, dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong,

Bác sĩ Trung khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như đau ngực, khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

KHÁNH CHI