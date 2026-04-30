Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy có tân giám đốc

SGGPO

Bộ Y tế vừa có quyết định bổ nhiệm bác sĩ Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy - giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

BSCKII Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày 24-4-2026).

Bác sĩ Phạm Thanh Việt (sinh năm 1971) tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM năm 1997; sau đó học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 chuyên ngành ngoại lồng ngực.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách Phòng Trang thiết bị y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, làm Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện.

Hiện Ban giám đốc của Bệnh viện Chợ Rẫy có Giám đốc Phạm Thanh Việt, 2 phó Giám đốc là PGS-TS-BS Lâm Việt Trung và TS-Dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mỗi ngày tại bệnh viện này có từ 6.000 - 8.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú và 2.500 - 2.870 bệnh nhân nội trú. Số ca cấp cứu từ 300 - 350 ca/ngày.

GIAO LINH

