Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời

Ngày 17-10, cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đã qua đời tại quê nhà ở tỉnh Oita, hưởng thọ 101 tuổi.

Ông Murayama sinh năm 1924, giữ chức Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 6-1994 đến tháng 1-1996.

Ông trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của đảng Xã hội giữ chức Thủ tướng và đã lãnh đạo một liên minh cầm quyền chưa từng có cùng với các đối thủ chính trị lâu năm thuộc đảng Dân chủ Xã hội (tiền thân là đảng Xã hội) và đảng Dân chủ Tự do bảo thủ.

Trong khoảng 18 tháng tại nhiệm, ông Murayama đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng của đất nước.

Ông Tomiichi Murayama. Ảnh: Kyodo

Theo hãng tin Kyodo, khi còn đương chức, ông Murayama đưa ra “Tuyên bố Murayama” nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc Thế chiến II, trong đó thể hiện “sự hối hận sâu sắc” và “lời xin lỗi chân thành” của Nhật Bản về “thiệt hại cũng như những đau khổ to lớn” mà chế độ phát xít đã gây ra.

Ngoài ra, chính phủ của ông cũng đã thông qua luật về bồi thường cho các nạn nhân còn sống sót sau 2 thảm họa hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki, đồng thời thành lập tổ chức bồi thường cho những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II.

Những dấu ấn khác dưới thời của ông còn bao gồm việc công nhận tính hợp pháp của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật Bản, vốn là những điều gây nhiều tranh cãi trong xã hội do lập trường hòa bình khi đó.

