Australia: Nổ súng tại trung tâm mua sắm Sydney

ABC News: Hiện trường vụ nổ súng

Tuyên bố của cảnh sát cho biết đã nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 35 phút (giờ địa phương), bên ngoài phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm ở Gregory Hills, cách trung tâm Sydney 45km về phía Tây Nam.

Cảnh sát NSW được triển khai đến hiện trường và đã nhìn thấy 2 người đàn ông có vũ trang, mặc quần áo đen, che mặt.

Phát biểu trên đài phát thanh Nine Entertainment, 2 nhân chứng cho biết đã nghe thấy tới 10 tiếng súng, còn người dân trú ẩn trong các doanh nghiệp gần đó.

Theo Quyền giám đốc cảnh sát, bà Gretchen Atkins, 2 người đàn ông mặc đồ đen, che mặt, vung súng tiến đến người đàn ông kia ở bãi đậu xe bên ngoài phòng tập thể dục; sau đó bắn "một số phát đạn" vào đám xe đang đỗ và một doanh nghiệp gần đó.

"Vào lúc sáng ở một khu vực như thế này, nơi đây đặc biệt đông đúc. Chúng tôi rất, rất may mắn là không có ai bị thương", bà Atkins nói. Bà cũng cho hay mục tiêu của vụ tấn công có "tiền sử liên quan" đến cảnh sát, nhưng người này không hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VIỆT LÊ