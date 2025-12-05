Thế giới

Australia: Nổ súng tại trung tâm mua sắm Sydney

SGGPO

Sáng 5-12, một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trung tâm mua sắm ở phía Tây Nam TP Sydney, bang New South Wales (NSW, Australia). 

ABC News: Hiện trường vụ nổ súng
ABC News: Hiện trường vụ nổ súng

Tuyên bố của cảnh sát cho biết đã nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 35 phút (giờ địa phương), bên ngoài phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm ở Gregory Hills, cách trung tâm Sydney 45km về phía Tây Nam.

Cảnh sát NSW được triển khai đến hiện trường và đã nhìn thấy 2 người đàn ông có vũ trang, mặc quần áo đen, che mặt.

Phát biểu trên đài phát thanh Nine Entertainment, 2 nhân chứng cho biết đã nghe thấy tới 10 tiếng súng, còn người dân trú ẩn trong các doanh nghiệp gần đó.

Theo Quyền giám đốc cảnh sát, bà Gretchen Atkins, 2 người đàn ông mặc đồ đen, che mặt, vung súng tiến đến người đàn ông kia ở bãi đậu xe bên ngoài phòng tập thể dục; sau đó bắn "một số phát đạn" vào đám xe đang đỗ và một doanh nghiệp gần đó.

"Vào lúc sáng ở một khu vực như thế này, nơi đây đặc biệt đông đúc. Chúng tôi rất, rất may mắn là không có ai bị thương", bà Atkins nói. Bà cũng cho hay mục tiêu của vụ tấn công có "tiền sử liên quan" đến cảnh sát, nhưng người này không hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan
VIỆT LÊ

Từ khóa

Sydney nổ súng vụ tấn công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn