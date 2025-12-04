Tổng thống Venezuela xác nhận đã điện đàm “thân thiện” với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3-12 cho biết, ông đã có cuộc điện đàm “thân thiện” với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây khoảng 10 ngày.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình Venezuela. Ảnh: VENEZUELA TV

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro khẳng định cuộc trao đổi diễn ra trong “bầu không khí tôn trọng” và “xây dựng”, đồng thời mô tả đây là một diễn biến tích cực hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ hai nước nhiều năm qua luôn căng thẳng.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, nếu cuộc điện đàm được xem như một tín hiệu mở ra kênh liên lạc chính thức và bình đẳng giữa hai quốc gia, thì Caracas hoàn toàn hoan nghênh. Ông nhấn mạnh “Venezuela theo đuổi hòa bình, và mọi cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đều đáng được ủng hộ”.

Trước đó, Tổng thống Trump trong phát biểu ngày 1-12 cũng xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Maduro nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Đây là lần hiếm hoi Washington và Caracas thừa nhận có tiếp xúc cấp nguyên thủ trong bối cảnh Mỹ áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhằm gây sức ép lên chính quyền Maduro.

Trong những tháng gần đây, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe, với lý do nhằm ngăn chặn các đường dây buôn bán ma túy có liên quan đến Venezuela. Caracas bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đây là “hành động đơn phương” có nguy cơ làm leo thang căng thẳng khu vực.

Theo các nhà phân tích, cuộc điện đàm có thể là dấu hiệu cho thấy hai bên đang tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sau thời gian dài đối đầu.

HUY QUỐC