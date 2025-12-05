Mỹ bắt nghi phạm đặt bom trong vụ bạo loạn ngày 6-1-2021

Theo New York Post, giới chức Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm đứng sau vụ đặt bom ống tại Washington vào đêm trước cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) ngày 6-1-2021.

Hình ảnh trích xuất từ camera được công bố từ ngày 5-1-2021. Ảnh: FEDERAL BEUREAU OF INVESTIGATION

Nghi phạm được xác định là Brian Cole Jr, bị bắt giữ tại Virginia.

Vụ việc xảy ra gần 5 năm trước. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phải tiến hành một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm, công bố đoạn video giám sát và treo giải thưởng 500.000 USD để truy tìm nghi phạm.

Đoạn phim giám sát được công bố từ ngày 5-1-2021 cho thấy một người đặt quả bom hẹn giờ gần một chiếc ghế bên ngoài tòa nhà Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC). Cùng lúc đó, nghi phạm này cũng đặt một quả bom khác ở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC).

Cả hai địa điểm đều nằm ở khu vực Đồi Capitol, nơi chỉ vài giờ sau đã xảy ra cuộc bạo loạn do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump thực hiện. Hai quả bom đều không phát nổ, nhưng tạo ra một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng trước cuộc bạo loạn.

Vụ bắt giữ này được xem là một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết toàn bộ các khía cạnh liên quan đến sự kiện bạo loạn ngày 6-1-2021.

PHƯƠNG NAM